Rộ tin Honda tái sinh dòng xế nổ huyền thoại CB400 SF và CB500 SF

Giới chơi xe phân khối lớn tại Nhật Bản đang rộ lên tin đồn về việc Honda sắp chính thức tái sinh hai huyền thoại roadster (không có yêm quây): CB400 SF và CB500 SF. Những mẫu xe mới này không chỉ mang đậm phong cách cổ điển, mà còn được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại, nổi bật là E-Clutch – hệ thống ly hợp điện tử cho phép sang số mà không cần bóp côn.

Thông tin này khiến cộng đồng xe hai bánh yêu phong cách hoài cổ không khỏi háo hức chờ đợi. Hai dòng xe CB400 SF và CB500 SF được cho là vẫn giữ nguyên tinh thần của dòng naked bike cổ điển với đèn pha tròn, bình xăng bo cong quyến rũ và mâm hợp kim nan hoa. Tuy nhiên, cả hai mẫu CB mới đều được Honda nâng tầm bằng những chi tiết công nghệ cao và đường nét thiết kế sắc sảo, khỏe khoắn hơn.

Điểm nhấn ngoại hình của các dòng xế nổ trên gồm: Đèn pha xếp lớp kết hợp dải LED ban ngày sắc sảo; Phuộc trước Showa hành trình ngược (USD); Phanh đĩa kép tích hợp ABS; và mâm hợp kim nan hoa – cổ điển mà vẫn thể thao.

Honda CB400 SF được dự đoán sẽ sử dụng khối động cơ DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 399cc, 16 van, cho công suất trên 70 mã lực. Đặc biệt, xe sẽ tích hợp hệ thống E-Clutch, tương tự trên dòng CB650, cho phép sang số mượt mà từ số 1 mà không cần côn, nâng cao trải nghiệm lái đáng kể. Xe còn được trang bị: Hệ thống Kiểm soát Lực kéo (Traction Control); Nhiều chế độ lái linh hoạt.

Trong khi đó, CB500 SF – phiên bản hướng đến thị trường châu Âu và Trung Quốc – sử dụng động cơ 471cc nâng cấp từ dòng xi-lanh đôi 500 quen thuộc, hứa hẹn mô-men xoắn tốt hơn và khả năng phản hồi vượt trội.

Khung gầm và trang bị trên xe thuộc diện cao cấp. Cụ thể là: Khung sườn thép Diamond Frame cho độ cứng vững và độ bền cao; Phuộc trước USD, tùy chọn giảm xóc đơn hoặc đôi cao cấp phía sau. Các công nghệ hiện đại dự kiến được trang bị: Sang số nhanh (Quickshifter); Kiểm soát hành trình (Cruise Control); Màn hình màu TFT thế hệ mới.

Honda được cho là sẽ chính thức trình làng bộ đôi CB400 SF và CB500 SF hoàn toàn mới tại các sự kiện lớn như EICMA 2025 và Triển lãm Ô tô Tokyo, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Đồng thời, hãng cũng có thể sẽ mang đến bất ngờ cho thị trường châu Á với màn ra mắt đầy ấn tượng.

Nếu những đồn đoán trở thành hiện thực, đây sẽ là bộ đôi naked bike 4 xi-lanh cổ điển hiện đại bậc nhất trong phân khúc tầm trung – sự lựa chọn lý tưởng cho cả những tay lái giàu kinh nghiệm lẫn người mới đang tìm kiếm một chiếc xe hội tụ giữa cảm xúc lái, sức mạnh động cơ và công nghệ thời thượng.