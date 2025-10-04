Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xế nổ CB350 H’ness phiên bản mới với hai màu sắc: Đỏ Đen và Xám Đen. Mẫu xe giữ vững phong cách cổ điển, lịch lãm kết hợp cùng thiết kế hiện đại, đậm chất đường phố.

CB350 H’ness được trang bị động cơ 350cc, xi-lanh đơn, 4 kỳ, làm mát bằng không khí, cho khả năng vận hành êm ái và mạnh mẽ. Xe sử dụng khung sườn dạng nôi kép chắc chắn, ống xả mạ chrome, và cụm đèn pha tròn LED kết hợp xi-nhan LED hiện đại.

Cụm đồng hồ analog kết hợp LCD hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Yên xe rộng phẳng, ống xả phát âm trầm ấm, tạo cảm giác thoải mái và hứng khởi cho người lái. CB350 H’ness được trang bị phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, ly hợp chống trượt và cảnh báo dừng khẩn cấp ESS.

Hệ thống phanh đĩa trước 310mm, sau 240mm hỗ trợ kiểm soát khi phanh gấp. Xe có nhiều tiện ích như công tắc tắt động cơ, chắn bùn trước kéo dài và đèn cảnh báo nguy hiểm. Thiết kế logo CB dập nổi tôn vinh giá trị biểu tượng của dòng xe CB từ năm 1959. CB350 H’ness phù hợp cả với người mới làm quen xe phân khối lớn lẫn người có kinh nghiệm.

Mẫu xe chính thức mở bán từ ngày 12/10/2025 với giá bán lẻ đề xuất 129.990.000 VNĐ (đã gồm VAT). Đây là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc nhờ thiết kế khác biệt, động cơ mạnh mẽ và trang bị toàn diện.