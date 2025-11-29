Ngắm xế nổ Royal Enfield Classic 650 với chất cổ điển đẹp không tì vết

Royal Enfield Classic 650 là mẫu cruiser mang đậm phong cách cổ điển, được phát triển dựa trên nền tảng của Royal Enfield Shotgun 650. Xe có ba phiên bản cùng bốn tùy chọn màu sắc gồm Xanh Bruntingthorpe, Đỏ Vallam, Xanh mòng két và Đen Chrome.

Thiết kế giữ nguyên chất hoài cổ đặc trưng với đèn pha LED dạng tròn, bình xăng hình giọt nước, chắn bùn cong và nhiều chi tiết mạ crôm nổi bật.

Cung cấp sức mạnh cho Classic 650 là động cơ xi-lanh đôi song song 648cc, làm mát bằng gió và dầu, đạt chuẩn BS6. Khối động cơ này cho công suất 46,3 mã lực và mô-men xoắn 52,3 Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt.

Xe nặng 243 kg, đi kèm bình xăng 14,7 lít, sử dụng khung thép cùng hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau.

Về trang bị, Classic 650 sở hữu đèn trước/sau LED, cổng sạc USB Type-C, cần số điều chỉnh, hệ thống dẫn đường Tripper Navigation và phanh đĩa trước – sau tích hợp ABS hai kênh.

Xe sử dụng vành nan hoa cùng lốp có săm, phù hợp với phong cách cổ điển mà Royal Enfield theo đuổi. Trong tầm giá, Classic 650 gần như không có đối thủ trực tiếp, ngoại trừ “người anh em” Shotgun 650.

Hiện tại dòng xế nổ Royal Enfield Classic 650 có giá bán 3.61.227 Rupee (106,5 triệu đồng) cho phiên bản Classic 650 Hotrod. Các phiên bản khác như Classic 650 Classic, Classic 650 Chrome và Classic 650 125th Anniversary Edition có giá niêm yết lần lượt là 3.65.979 Rupee (107,98 triệu đồng), 3.75.480 Rupee (110,78 triệu đồng) và 3.90.000 Rupee (115,07 triệu đồng).