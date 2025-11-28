Giá xe ga Honda Air Blade cuối tháng 11/2025, giảm tới 4,5 triệu đồng

Honda Air Blade là dòng xe ga thể thao, có những cập nhật mới, đem lại diện mạo hấp dẫn và có nhiều trang bị hiện đại. Khảo sát một HEAD Honda ở miền Trung cho thấy, dòng xe này đang được khuyến mãi giảm giá cao nhất đến 4,5 triệu đồng.

Bảng giá Honda Air Blade mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Mức khuyến mãi (Triệu đồng) Air Blade 160 ABS Thể thao 58,59 4,5 Air Blade 160 ABS Đặc biệt 58,09 Air Blade 160 ABS Tiêu chuẩn 56,89 Air Blade 125 CBS Thể thao 47,804 3,1 Air Blade 125 CBS Đặc biệt 43,386 Air Blade 125 CBS Tiêu chuẩn 42,208

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Thiết kế được tái tạo theo hướng tối giản nhưng đầy chất thể thao, kết hợp những phối màu cá tính tạo nên tổng thể nam tính, cuốn hút và khác biệt. Các phiên bản Air Blade 160 và Air Blade 125 đều có các tùy chọn màu với những điểm nhấn các chi tiết bắt mắt trên thân xe.

Cụm đèn trước thiết kế tách tầng ấn tượng, đậm chất tương lai. Đèn xi-nhan bố trí gọn gàng phía trên, kết hợp cùng đèn chiếu sáng và dải định vị chữ V sắc nét bên dưới, mang đến diện mạo hiện đại, sang trọng và đầy cuốn hút.

Tư thế ngồi được tối ưu với gờ trung tâm tinh gọn, hòa liền thân xe, giúp người lái cân bằng và dễ điều khiển. Bề mặt sần chắc chắn tăng độ bám khi để đồ. Mặt đồng hồ LCD nhỏ gọn nhưng hiển thị đầy đủ mọi thông số quan trọng như tốc độ, hành trình, nhiên liệu, điện áp ắc quy, báo thay nhớt và hệ thống đèn báo nhiều chức năng, mang lại sự tiện dụng tối đa.

Air Blade 2026 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Công nghệ Ánh sáng Pha Lê trên hệ thống đèn LED tăng cường độ chiếu sáng đáng kể, giúp mở rộng tầm nhìn và đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện.

Hệ thống ABS trên bánh trước hỗ trợ ổn định khi phanh gấp hoặc đi trên đường trơn trượt, mang đến cảm giác an tâm khi vận hành.

Cốp xe dung tích 23,2 lít chứa được 2 mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng khác, có thêm đèn soi và vách ngăn thông minh chia khoang tiện lợi. Cổng sạc USB Type C kèm nắp chống nước được trang bị trên cả hai phiên bản 160cc và 125cc, giúp sạc thiết bị nhanh và an toàn hơn.

Hệ thống khóa thông minh SMART Key cho phép khóa/mở xe, xác định vị trí và kích hoạt báo động chỉ với thao tác đơn giản trên FOB, tăng sự tiện lợi và an tâm. Đèn chiếu sáng phía trước luôn ở trạng thái bật, giúp người lái có tầm nhìn tối ưu và nâng cao khả năng được nhận diện, hạn chế quên bật đèn và giảm nguy cơ va chạm khi lưu thông.

Nhìn chung, Honda Air Blade 2026 tạo ấn tượng với diện mạo hoàn toàn mới, mạnh mẽ và nam tính hơn, đi kèm hàng loạt công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội. Có thể nói, đây là một phiên bản Air Blade khá mới mẻ, hiện đại và mạnh mẽ—sẵn sàng đồng hành trên mọi hành trình.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Air Blade 2026: