Ra mắt xế nổ 2025 Honda GB350C màu quân đội, giá nhỉnh 127 triệu đồng

Honda Nhật Bản vừa chính thức ra mắt mẫu xế nổ cổ điển GB350C 2025 với tông màu mới mang phong cách "quân đội", tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy cá tính. Đèn pha của xe được thiết kế lại không chỉ để nâng cao tính thẩm mỹ mà còn cải thiện đáng kể khả năng hiển thị vào ban đêm, mang lại sự an toàn tối đa cho người lái.

Dự kiến, mẫu xe này sẽ được phân phối chính thức từ ngày 31/10/2025. GB350C được phát triển dựa trên ý tưởng "Xe máy Cổ điển Tiêu chuẩn", với thiết kế thấp, rộng tạo nên diện mạo ấn tượng và mạnh mẽ. Thân xe cùng hầu hết các chi tiết như chắn bùn trước sau bằng thép dày, ốp phuộc trước, bình xăng thiết kế riêng, yên xe hai phần dài hơn khoảng 5 cm, ống xả phẳng nằm ngang đều được tinh chỉnh lại toàn diện để tạo nét riêng cho phiên bản này.

Thậm chí, những chi tiết nhỏ như ốp đèn pha, viền ốp, đồng hồ đo vòng tua và vị trí đèn hậu cũng có sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản GB350 tiêu chuẩn. Về cảm giác lái, mẫu xe vẫn giữ nguyên hệ thống treo, bánh xe và phanh như GB350, giúp duy trì sự thân thiện với người dùng trong khi trọng lượng tăng nhẹ giúp xe ổn định và bền bỉ hơn. Điểm nhấn mới ở phiên bản 2025 là hai màu sơn mới Mat Sandstorm Beige và Mat Bullet Silver, mang đến cảm giác đậm chất quân đội và cá tính. Đèn pha mới không chỉ đẹp mắt mà còn cho ánh sáng rộng và rõ hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Dù có sự thay đổi về thiết kế và trang bị, thông số kỹ thuật cốt lõi của GB350C vẫn được giữ nguyên, bao gồm động cơ xi-lanh đơn dung tích 348cc làm mát bằng không khí, hộp số 5 cấp, công suất 20 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,0 kg-m tại 3.000 vòng/phút. Giá xe được điều chỉnh tăng nhẹ 46.200 yên, đưa mức giá mới lên 715.000 yên (khoảng 127,5 triệu đồng).

Một số thông số đáng chú ý khác gồm phanh đĩa trước sau, trọng lượng 186 kg, chiều cao yên 800 mm, bình xăng 15 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu 38,6 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, lốp trước 100/90-19 và lốp sau 130/70-18. Với những nâng cấp đáng giá cả về thiết kế lẫn trải nghiệm người dùng, Honda GB350C 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới yêu xe cổ điển hiện đại.