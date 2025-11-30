Giá xe Ford Everest tháng 11/2025, ưu đãi và quà tặng tới 34 triệu đồng

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ được phát triển từ khung gầm của dòng bán tải Ford Ranger. Xe đã bước sang vòng đời thứ 4 và ra mắt toàn cầu vào ngày 1/3/2022.

Thế hệ hoàn toàn mới của Ford Everest đã chính thức trình làng tại Việt Nam vào tháng 7/2022. Ngày 23/3/2023, xe được bổ sung thêm phiên bản Wildtrak. Ở thế hệ mới thay đổi toàn diện từ kết cấu khung gầm cho đến thiết kế nội - ngoại thất cũng như trang bị tiện ích và động cơ, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Ford Everest tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với 7 màu sơn ngoại thất: nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen, đỏ cam. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Chevrolet Trailblazer, KIA Sorento, Honda CR-V, Isuzu mu-X,...

Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe Ford Everest tháng 11/2025

Mẫu xe Màu sắc ngoại thất Giá niêm yết

(tỷ VND) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Các màu 1,099 1,253 1,231 1,212 Tặng Gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced (trị giá lên đến 10 triệu đồng) Hoặc khuyến mại giảm giá 5 triệu đồng Màu trắng tuyết 1,107 1,262 1,240 1,221 Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 Các màu 1,178 1,341 1,318 1,299 Tặng Gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced (trị giá lên đến 10 triệu đồng) Hoặc khuyến mại giảm giá 5 triệu đồng Ford Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2 Các màu 1,199 1,365 1,341 1,322 Tặng Gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced (trị giá lên đến 10 triệu đồng) Hoặc khuyến mại giảm giá 5 triệu đồng Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Các màu 1,299 1,477 1,451 1,432 Tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và 1 Camera hành trình Mozhu S3 (tổng trị giá lên tới 30 triệu đồng) Hoặc khuyến mại giảm giá 20 triệu đồng Màu trắng tuyết 1,307 1,486 1,460 1,441 Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Các màu 1,468 1,666 1,637 1,618 Tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và 1 Camera hành trình Mozhu S3 (tổng trị giá lên tới 34 triệu đồng) Hoặc khuyến mại giảm giá 25 triệu đồng Màu trắng tuyết 1,476 1,675 1,646 1,627 Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Các màu 1,545 1,753 1,722 1,703 - Màu trắng 1,553 1,761 1,730 1,711

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Ford Everest 2025

Thông số/Phiên bản Titanium+ 2.0L AT 4x4 Titanium 2.0L AT Sport 2.0L AT 4x2 Ambiente 2.0L AT 4x2 Kích thước - Trọng lượng Kích thước DxRxC (mm) 4.914 x 1.923 x 1.842 Chiều dài cơ sở (mm) 2.900 Khoảng sáng gầm xe (mm) 200 Số chỗ ngồi 7 Dung tích bình nhiên liệu (L) 80 La-zăng Vành hợp kim nhôm đúc 20 inch Vành hợp kim nhôm đúc 20 inch ​​Vành hợp kim nhôm đúc 20 inch Vành hợp kim nhôm đúc 18 inch Cỡ lốp 255/55R20 255/55R20 255/55R20 255/65R18 Động cơ - Hộp số Loại động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Công suất cực đại (Ps/rpm) 209.8/3.750 170/3.500 170/3.500 170/3.500 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 500/1.750-2.000 405/1.750-2.500 405/1.750-2.500 405/1.750-2.500 Dung tích xy-lanh (cc) 1.996 1.996 1.996 1.996 Hệ thống dẫn động 2 cầu bán thời gian 1 cầu 1 cầu 1 cầu Hộp số Tự động 10 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Trợ lực lái điện Có Phanh trước/sau Phanh đĩa Phanh tay điện tử Có Hệ thống treo trước Độc lập, lò xo trụ và thanh chống lắc Hệ thống treo sau Sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage Ngoại thất Hệ thống đèn chiếu sáng trước LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc cua LED, tự động bật đèn Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt Tự động Chỉnh tay Gạt mưa tự động Có Có Có Không Đèn sương mù Có Có Có Có Gương chiếu hậu điều chỉnh điện Gập điện Gập điện Gập điện Gập điện Cửa sổ toàn cảnh Panorama Có Có Không Không Cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh Có Có Có Không Nội thất Khởi động bằng nút bấm Có Có Có Có Smartkey Có Có Có Có Điều hòa nhiệt độ Tự động 2 vùng Chất liệu ghế Da + Vinyl tổng hợp Vô-lăng bọc da Có Có Có Không Hàng ghế trước Ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng Ghế lái chỉnh điện 8 hướng Hàng ghế 3 gập điện Có Không Không Không Gương chiếu hậu trong Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm Chỉnh tay Cửa kính điều khiển điện Một chạm lên xuống tích hợp tính năng chống kẹt bên người lái Hệ thống âm thanh AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth Hệ thống giải trí SYNC Điều khiển giọng nói SYNC 4 8 loa Màn hình cảm ứng TFT 12 inch Màn hình cảm ứng TFT 8 inch Màn hình cảm ứng TFT 8 inch Màn hình cảm ứng TFT 8 inch Màn hình công-tơ-mét TFT 12 inch TFT 8 inch TFT 8 inch TFT 8 inch Sạc không dây Có Có Có Có Điều khiển âm thanh trên tay lái Có Có Có Có Trang bị an toàn Camera Camera toàn cảnh Camera 360 Camera lùi Camera lùi Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Trước và sau Trước và sau Trước và sau Sau Hỗ trợ đỗ xe tự động Có Không Không Không Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Có Có Có Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD Có Có Có Có Hệ thống cân bằng điện tử ESP Có Có Có Có Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Có Có Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LKA Có Có Không Không Hỗ trợ duy trì làn đường LWA Có Có Không Không Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước Có Có Không Không Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang Có Có Không Không Hệ thống chống trộm Có Có Có Có Hệ thống kiểm soát áp suất lốp TPMS Có Có Không Không Kiểm soát tốc độ Cruise Control Tự động Có Có Có Kiểm soát đổ đèo Có Không Không Không Túi khí bảo vệ đầu gối người lái Có Có Có Có Túi khí bên Có Có Có Có Túi khí phía trước 02 02 02 02 Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe Có Có Có Có

Tham khảo thiết kế xe Ford Everest 2025

Ngoại thất

Ford Everest thế hệ mới sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, cơ bắp hơn nhờ gia tăng kích thước trục cơ sở và chiều rộng tăng thêm 50 mm.

Đầu xe trông nam tính với nhiều hình khối ngang, dọc. Lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C cách điệu, giúp tổng thể mặt tiền của Ford Everest 2025 bắt mắt hơn.

Thân xe có nhiều đường gân dập nổi cơ bắp. Chiều rộng cơ sở lớn tạo tiền đề mở rộng các vòm bánh xe, mang đến cái nhìn lực lưỡng hơn cho mẫu SUV 7 chỗ của Ford. Đuôi xe Ford Everest cũng được làm mới với cặp đèn hậu LED thay đổi họa tiết, trẻ trung và hiện đại hơn.

Ford Everest được trang bị 2 loại giá nóc là loại tích hợp sẵn và loại có thể tháo rời. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tải trọng của nóc xe có thể lên tới 350kg khi đứng yên và khoảng 100kg khi di chuyển. Thiết kế này giúp gia tăng sự đa dụng cho một mẫu SUV 7 chỗ, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu cho những chuyến phiêu lưu dài ngày.

Phiên bản cao cấp nhất Ford Everest Wildtrak sở hữu ngoại hình hầm hố, đậm chất off-road hơn với các chi tiết khác biệt ngay từ lưới tản nhiệt cho đến cản trước tạo hình chữ H, la-zăng hợp kim phay 20 inch phối màu xám Bolder. Tông màu này cũng được lặp lại tại nhiều bộ phận như cản trước, viền lưới tản nhiệt, nẹp ốp hốc bánh xe, ốp mang cá và ốp gương.

Logo Wildtrak được gắn tại nhiều vị trí như ở cửa trước, cửa cốp sau, trên nắp ca-pô. Bậc bước chân hai bên xuất hiện thêm các chi tiết thiết kế bằng thép. Giá nóc dạng gờ nổi sử dụng vật liệu hợp kim khỏe khoắn.

Nội thất

Nội thất Ford Everest 2025 được bày trí sang trọng và hiện đại với nhiều vật liệu cao cấp. Thiết kế khu vực mặt táp-lô kéo dài sang 2 bên, mang đến cái nhìn rộng rãi hơn cho khoang cabin.

Chính giữa táp-lô là màn hình trung tâm 10,1 hoặc 12 inch, tùy cấu hình, thiết kế đặt dọc, đi kèm hệ thống giải trí SYNC 4A mới nhất. Hệ thống này có tính năng chia màn hình thông minh, giúp cùng lúc có thể hiển thị nhiều nội dung với hình ảnh thu về từ camera 360 độ.

Đặc biệt, Ford Everest mới có thêm tính năng điều khiển đèn chiếu sáng theo vùng bên ngoài xe thông qua smartphone/màn trung tâm để hỗ trợ người dùng nhặt đồ làm rơi trong đêm tối, thậm chí là cắm trại ngoài trời.

Phía sau vô-lăng là màn hình trung tâm điện tử 8 inch hoặc 12 inch tùy phiên bản, thay cho cụm đồng hồ cơ truyền thống. Cụm điều khiển trung tâm có thêm sạc điện thoại không dây, cần gạt số bọc da và phanh tay điện tử.

Toàn bộ ghế ngồi trên Ford Everest 2025 đều được bọc da êm ái. Hàng ghế trước được trang bị thêm 2 giá để cốc có thể đóng/mở linh hoạt. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng có tính năng sưởi, làm mát và nhớ ghế. Ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ 2 có chức năng sưởi, có thể kéo về phía trước xa hơn và gập 60:40 để người dùng tiện ra vào hàng 3 (có thể gập 50:50 thông qua nút bấm). Cả 3 hàng ghế đều được trang bị cổng sạc tiện dụng.

2 hàng ghế sau có thể gập phẳng để gia tăng không gian chứa đồ khi cần thiết. Khoang hành lý được bố trí thêm một gờ nhỏ nhằm hạn chế việc đồ đạc rơi ra ngoài khi mở cửa hậu. Dưới sàn xe còn có thêm các hộc chứa đồ.

Trên bản Everest Wildtrak sẽ có một số điểm nhận diện nội thất khác biệt như lưng ghế thêu logo Wildtrak bằng màu chỉ màu cam Cyber. Chi tiết này cũng xuất hiện tại khu vực táp-lô, táp-pi cửa, bảng điều khiển kỹ thuật số và cần số điện tử, giúp phong cách thể thao của chiếc SUV 7 chỗ thêm phần nổi bật.

Động cơ

Ford Everest 2025 được trang bị 2 tùy chọn động cơ, gồm:

• Động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn, lắp đặt ở ba bản dưới, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu.

• Động cơ dầu 2.0L tăng áp kép, lắp đặt ở bản cao cấp nhất Titanium+, sản sinh công suất 209,8 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh và tính năng kiểm soát địa hình. Tất cả phiên bản đều được trang bị trợ lực lái điện.

Ford Everest Wildtrak 2025 cũng dùng động cơ dầu 2.0L tăng áp kép kết nối hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh nhưng cho công suất lên tới 210 mã lực. Đi cùng với đó là 6 chế độ lái: Thông thường (Normal), Tiết kiệm (Eco), Kéo/tải nặng (Tow/Haul), Trơn trượt (Slippery), Bùn lầy/ Rãnh sâu (Mud & Rut) và Cát (Sand).

Để hỗ trợ off-road tốt hơn, Ford Everest 2025 có chế độ hiển thị dữ liệu riêng phục vụ mảng vận hành (truyền động, vi sai, góc đánh lái, góc nghiêng,...). Mẫu SUV 7 chỗ có khả năng lội nước sâu 800mm, tải trọng kéo tối đa 3.500kg. Giá gắn nóc cho phép chở thêm vật dụng cồng kềnh nặng tối đa 350kg.

Trang bị an toàn

Ford Everest 2025 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến và nâng cao như: Cảnh báo điểm mù; Cảnh báo phương tiện cắt ngang; Kiểm soát hướng lực kéo; Cruise Control thích ứng ga, phanh, dừng hoàn toàn; Hỗ trợ giữ làn; Cảnh báo tiền va chạm; Hỗ trợ đánh lái tránh va chạm; Hỗ trợ phanh lùi; Hỗ trợ đỗ xe tự động; Hỗ trợ phanh sau va chạm; 7 túi khí.

Ngoài ra, Ford Everest 2025 được trang bị ứng dụng FordPass đã được áp dụng trên các mẫu xe Ford khác giúp chủ xe lên lịch bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng xe, đề nổ từ xa, mở/khóa cửa từ xa thông qua thiết bị di động,…

Đánh giá xe Ford Everest 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp, hiện đại và khỏe khoắn

+ Nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi

+ Nhiều không gian chứa đồ

+ Trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cao cấp

+ Đa dạng tùy chọn động cơ