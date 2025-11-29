Honda U-Be 2026 trình làng: Tích hợp định vị thông minh, đi tới 105 km/lần sạc

Xe máy điện Honda U-Be 2026 được thiết kế cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố với tổng thể cực nhỏ gọn. Xe có kích thước tổng thể là 1667 x 727 x 1072 mm được thiết kế đặc trưng theo các dòng xe điện hiện đại với cụm đèn pha tạo hình chữ H và sử dụng công nghệ LED đồng thời tích hợp cảm biến thông minh.

Mẫu xe máy điện này cũng được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số xe và có tích hợp khả năng kết nối với smartphone qua bluetooth. Đặc biệt, mẫu xe máy điện này còn được hỗ trợ Wi-Link, tính năng cho phép định vị vị trí, cài đặt khu vực an toàn, kèm nhiều tính năng thông minh khác giúp bảo vệ xe từ xa.

Honda U-Be 2026 được trang bị động cơ điện gắn bánh sau với công suất tối đa là 400W và tốc độ tối đa là 25 km/h, kèm 2 chế độ lái. Xe có 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn trong đó phiên bản ắc quy chì có dung lượng 48V/12Ah và quãng đường vận hành là 40 km/lần sạc; trong khi đó phiên bản lithium có hai lựa chọn là pin 24Ah cho quãng đường 80 km/lần sạc và pin 30Ah cho quãng đường 105 km/lần sạc.

Mặc dù có mức tốc độ tối đa khá thấp, nhưng Honda U-Be 2026 được nhà sản xuất tích hợp các trang bị an toàn khá toàn diện với phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, có hỗ trợ hệ thống TCS giúp đảm bảo an toàn hơn khi vận hành. Đồng thời, xe cũng được tích hợp giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo có thể chỉnh 5 mức tải giúp người dùng vận hành ổn định hơn.

Xe máy điện Honda U-Be 2026 được bán tại thị trường Trung Quốc với giá 3499 nhân dân tệ (khoảng 13 triệu đồng) cho phiên bản ắc quy chì; phiên bản lithium có giá bán lần lượt là 4399 nhân dân tệ (khoảng 16,3 triệu đồng) và 5399 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng).