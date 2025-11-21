Honda BeAT 2026 trình làng, "ăn xăng như ngửi"

Cụ thể Honda BeAT 2026 được cập nhật hai màu sắc mới là đen và trắng, trong khi vẫn duy trì các màu bạc mờ và xanh lá ở thế hệ cũ. Nhờ đó, người sử dụng có thêm nhiều lựa chọn hơn để phù hợp với sở thích. Thế hệ mới vẫn giữ ADN thiết kế đặc trưng với sự nhỏ gọn và bộ khung eSAF thế hệ mới.

Xe có kích thước tổng thể là 1,876 mm x 669 mm x 1,080 mm, chiều cao yên 742mm và khối lượng chỉ 88kg, phù hợp với thể trạng của người dân Đông Nam Á. Bên cạnh sự nhỏ gọn, dàn áo của BeAT 2026 vẫn sử dụng những đường nét cắt sắc sảo, vừa tạo tính khí động học, vừa tạo ấn tượng thể thao cho xe.

Về sức mạnh, xe vẫn được trang bị động cơ eSP 110 cc cho công suất 8,7 mã lực (6,5 kW) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Điểm nổi bật là mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng với chỉ 1,7 lít/100km.

Honda BeAT 2026 sở hữu hệ thống phanh đĩa trước kết hợp tang trống sau và công nghệ phân bổ lực phanh CBS giúp dừng xe an toàn. Ngoài ra còn có cổng sạc điện thoại, cốp dưới yên dung tích 12 lít với nút mở One-Touch, móc treo đồ phía trước, đèn pha LED kèm DRL, cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu và đèn báo ECO.

Honda BeAT 2026 được bán tại thị trường Malaysia với giá 6090 ringgit - khoảng 38,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.