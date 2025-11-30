Châu Âu hoảng hốt vì xe buýt điện Trung Quốc có thể “tự dừng giữa đường”

Theo Techspot, các quốc gia Châu Âu đang đối mặt với một mối lo ngại mới liên quan đến Trung Quốc: khả năng nhà sản xuất xe buýt điện Yutong có thể tắt hoặc vô hiệu hóa các phương tiện này từ xa.

Yutong là nhà sản xuất xe buýt lớn nhất thế giới về doanh số.

Xe buýt điện Trung Quốc gây lo lắng khắp Châu Âu

Cuộc điều tra bắt đầu tại Na Uy, nơi các chuyên gia phát hiện rằng xe buýt điện Yutong có thể bị “dừng hoặc vô hiệu hóa” từ xa. Yutong, là nhà sản xuất nhà sản xuất xe buýt lớn nhất thế giới về doanh số. Công ty có trụ sở tại Trịnh Châu này xuất khẩu gần 110.000 xe buýt đến hơn 100 quốc gia và chiếm hơn 10% thị phần toàn cầu.

Ruter, đơn vị vận hành khoảng một nửa mạng lưới giao thông công cộng của Na Uy, cho biết Yutong có “quyền truy cập kỹ thuật số trực tiếp vào từng xe buýt” để thực hiện cập nhật phần mềm và chẩn đoán. Ruter cho biết, về lý thuyết, điều này có thể bị khai thác để tác động đến xe buýt.

Các thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện chặn tín hiệu bên ngoài cho thấy xe buýt Yutong có khả năng thực hiện cập nhật qua mạng, trong khi xe buýt từ nhà sản xuất VDL của Hà Lan thì không. Ruter cảnh báo rằng việc “có thể truy cập vào hệ thống điều khiển pin và nguồn điện thông qua mạng di động” có nghĩa nhà sản xuất có thể dừng hoặc vô hiệu hóa xe buýt từ xa.

Không chỉ Na Uy, Đan Mạch và Anh cũng đang đưa ra những lo ngại về xe buýt điện của Yutong.

Tuy nhiên, Ruter cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy Yutong đã cố gắng kiểm soát các xe buýt. Họ cho biết camera trên xe buýt không được kết nối với internet, do đó không có nguy cơ truyền hình ảnh hoặc video. Ruter cam kết sẽ áp dụng “các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt hơn trong các lần mua sắm trong tương lai” và đang phát triển tường lửa để bảo vệ chống lại tin tặc.

Thêm nhiều quốc gia Châu Âu mở cuộc điều tra

Đan Mạch cũng đã mở cuộc điều tra riêng sau phát hiện của Na Uy. Công ty vận tải công cộng lớn nhất Đan Mạch, Movia, cho biết họ đang xem xét các rủi ro, nhưng nhấn mạnh rằng vấn đề này không chỉ liên quan đến xe buýt Trung Quốc. CEO Movia, Jeppe Gaard, cho biết: “Về nguyên tắc, giống như ô tô điện, xe buýt điện có thể được tắt từ xa nếu hệ thống phần mềm của chúng có quyền truy cập trực tuyến”.

Vương quốc Anh cũng đang tiến hành kiểm tra các xe buýt Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải và Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh cho biết họ muốn tìm hiểu và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Yutong nhấn mạnh rằng dữ liệu xe được mã hóa và lưu trữ tại trung tâm dữ liệu Amazon Web Services.

Trong một tuyên bố gửi tới NBC News, Yutong khẳng định công ty “hiểu và đánh giá cao mối quan tâm của công chúng liên quan đến vấn đề an toàn xe cộ và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu”. Họ cũng cho biết dữ liệu xe được mã hóa và lưu trữ tại trung tâm dữ liệu Amazon Web Services, không thể truy cập nếu không có sự cho phép của khách hàng. Yutong nhấn mạnh rằng dữ liệu “chỉ được sử dụng cho mục đích bảo trì, tối ưu hóa và cải tiến liên quan đến xe nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ sau bán hàng của khách hàng”.

Lo ngại về việc các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất gây ra rủi ro an ninh và giám sát không phải là điều mới mẻ. Điều này đã dẫn đến việc Huawei bị đưa vào Danh sách Thực thể của Mỹ và router TP-Link cũng có thể bị cấm tại quốc gia này.