Ngỡ ngàng với dáng vẻ ‘Ninja’ của Lead đời đầu

NH Series là dòng tay ga được Honda bán ra từ năm 1982. Dòng xe này có tên là Aero 80 hay NH80 tại Bắc mỹ, trong khi tại một số thị trường nó có tên là Mascot (Canada) hoặc Lead 80. Đây là dòng tay ga hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày với sự nhỏ gọn và linh hoạt.

Được ra mắt năm 1982, do đó Lead đời đầu mang đậm phong cách độc lạ của thập niên 80, với cụm đèn pha và xi nhanh vuông vức ở mặt trước. Xe cũng được tích hợp cả kính chắn gió giúp đem tới trải nghiệm lái xe thích thú cho người sử dụng.

Cùng với thiết kế độc đáo, Lead đời đầu cung có 2 lựa chọn động cơ là 50cc và 80cc. Trong đó, Lead80 cũng được tích hợp sức mạnh ấn tượng với động cơ 2 thì 5 cửa nạp với dung tích xy lanh 80cc. Khối động cơ này cho công suất 6.5 mã lực tại 6500 vòng/phút, mômen xoắn cực đại là 7,8 Nm tại 5000 vòng/phút. Khối động cơ này đảm bảo cho xe có được khả năng vận hành linh hoạt trên đường phố.

Honda Lead đời đầu cũng được tích hợp các trang bị ở mức cơ bản với bộ vành đúc đặc biệt. Xe sử dụng phanh tang trống cho cả bánh trước và sau đảm bảo khả năng vận hành an toàn, đồng thời cụm đồng hồ analog với giao diện thân thiện.