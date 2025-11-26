Honda Dio Lite trình làng: "Tân binh" tay ga siêu tiết kiệm xăng

Honda Dio110 Lite là một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới, tham gia vào phân khúc xe ga có dung tích xy lanh trên 50c nhưng không vượt quá 125cc đồng thời giới hạn công suất ở mức 4,0 kW. Cụ thể, xe được trang bị khối động cơ eSP dung tích 109cc quen thuộc kết hợp Idling Stop và bộ khởi động ACG. Khối động cơ này được giới hạn công suất ở mức 3,7 kW nhưng vẫn có được mômen xoắn tốt nhằm đảm bảo khả năng leo dốc tốt. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 56,6 km/l theo tiêu chuẩn WMTC.

Về thiết kế, Dio110 Lite giữ lại phong cách thanh lịch và hiện đại của phiên bản gốc, song được bổ sung một số chi tiết nhận diện mới. Nổi bật là logo “Lite” đặt dưới cụm đèn trước, đồng hồ tốc độ thiết kế mới với thang đo tối đa 60 km/h cùng đèn cảnh báo tốc độ. Xe được giới thiệu với ba màu sắc gồm đỏ, đen nhám và trắng, mang đến lựa chọn đa dạng cho người dùng.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Dio110 Lite là chiều cao yên chỉ 745 mm, thấp hơn 15 mm so với bản tiêu chuẩn. Honda đã thiết kế lại kết cấu yên để giảm chiều cao mà không cần làm mỏng lớp đệm, giúp xe giữ nguyên sự êm ái khi ngồi nhưng trở nên thân thiện hơn với người dùng có vóc dáng nhỏ, đặc biệt là phụ nữ hoặc người mới tập lái.

Xe sử dụng bộ vành 14 inch cho cả bánh trước và sau, mang lại khả năng giữ thăng bằng tốt trong môi trường đô thị và những đoạn đường ngoài phố. Hệ thống phanh trước dạng đĩa kết hợp Combi Brake giúp phân bổ lực phanh đều, tăng độ an toàn trong quá trình di chuyển. Về mặt tiện ích, Dio110 Lite được trang bị cốp dưới yên dung tích 17 lít, khóa từ Shutter Key tích hợp chức năng mở yên và khóa cổ, cùng chân chống giữa và chân chống bên đi kèm từ nhà máy.

Honda Dio110 Lite được bán ra tại Nhật Bản với giá bán 239.800 yên - khoảng 40,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.