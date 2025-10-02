Ngắm xế nổ Royal Enfield Classic 650 Twin mới, giá hơn 200 triệu đồng

Royal Enfield vừa chính thức giới thiệu Classic 650 Twin lần đầu tiên tại Thái Lan, hiện thực hóa giấc mơ lâu nay của những người đam mê phong cách xe cổ điển. Mẫu xe mới mang trong mình động cơ đôi 650cc danh tiếng – nổi bật với khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ và mô-men xoắn tối ưu ngay từ dải tua thấp. Classic 650 Twin không chỉ giữ nguyên tinh thần thiết kế vượt thời gian của dòng Classic, mà còn được nâng tầm với những cải tiến đáng kể cả về hiệu suất lẫn tiện nghi.

Vẫn trung thành với kiểu dáng thanh lịch và cấu trúc tỉ mỉ đã làm nên tên tuổi, Classic 650 Twin được nâng cấp với hệ thống treo Showa cao cấp, mang lại cảm giác êm ái trên mọi địa hình – từ phố thị đông đúc đến những cung đường dài đầy thử thách. Yên xe đôi có thể tháo rời và tùy chỉnh linh hoạt theo phong cách cá nhân, mở ra nhiều lựa chọn trải nghiệm hơn cho người lái.

Về thiết kế, Classic 650 Twin là sự hòa quyện giữa phong cách cổ điển thuần túy và những đường nét mạnh mẽ, hiện đại. Xe được trang bị đèn pha LED kết hợp đèn định vị kép "Tiger Lamps" – một chi tiết mang tính biểu tượng từ năm 1954. Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD toàn diện được thiết kế tối giản nhưng vẫn đầy đủ chức năng, thân thiện với người dùng.

Tại thị trường Thái Lan, Royal Enfield Classic 650 Twin được phân phối với các màu sắc ấn tượng: Xanh và Đỏ có giá khởi điểm 249.900 baht (khoảng 203 triệu đồng), trong khi phiên bản Đen Chrome cao cấp có giá 259.900 baht (khoảng 211 triệu đồng). Tất cả các phiên bản đều đi kèm chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người sở hữu.

Royal Enfield Classic 650 Twin không chỉ là sự kế thừa hoàn hảo từ dòng xe Classic vốn đã chiếm trọn trái tim người lái trên toàn cầu, mà còn là một bước tiến vượt bậc – lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hiện đại hơn, được phát triển dựa trên nền tảng động cơ đôi 650 Twin lừng danh.

Classic 650 Twin hứa hẹn mang lại một ấn phẩm có vẻ đẹp quyến rũ cổ điển được kết hợp hài hòa với hiệu suất đỉnh cao. Đây là dòng xe dành cho những ai đam mê phong cách hoài cổ, trải nghiệm lái nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực – đây chắc chắn là chiếc xe không thể bỏ lỡ.