"Xế nổ" Ducati Scrambler 2026 đẹp thót tim với màu xanh lục bảo mới

Màu xanh lục bảo (Emerald Green) được sử dụng trên 2026 Ducati Scrambler Nightshift chính là màu được thiết kế bởi Centro Stile Ducati, bộ phận thiết kế nội bộ của hãng mô tô đến từ Borgo Panigale, lấy cảm hứng từ phong cách thập niên 1970. Tông màu mới kết hợp với thiết kế đặc trưng của dòng scrambler càng tạo ấn tượng lịch lãm cho xe.

Là hiện thân rõ rệt nhất của dòng Scrambler, Nightshift mang đậm phong cách café racer cổ điển. Phong cách này được thể hiện rõ qua ghi-đông dạng thẳng, có tiết diện biến thiên, cùng với gương chiếu hậu gắn cuối ghi-đông, kết hợp giữa lớp sơn nhám và bóng.

Các chi tiết như yên xe được may chỉ nổi, bảng số hai bên, chắn bùn trước tối giản, và chắn bùn sau bị lược bỏ càng làm nổi bật vẻ ngoài cổ điển của Scrambler Nightshift 2026. Ngoài màu sơn mới, Ducati cũng đã cải tiến động cơ Desmodue V-twin – trái tim của dòng Scrambler.

Bộ ly hợp 8 đĩa giúp xe vận hành mượt mà hơn, đồng thời bản thân bộ ly hợp cũng nhỏ gọn hơn. Nhờ đó, vỏ ly hợp được thu gọn, tạo thêm khoảng trống cho chân người lái trên gác chân. Trọng lượng tổng thể của xe chỉ 185 kg, giúp xe dễ kiểm soát và điều khiển hơn.

Động cơ Desmodue làm mát bằng không khí vẫn được giữ nguyên, cho công suất 73 mã lực và mô-men xoắn 68 Nm, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (EFI). Xe còn được trang bị ga điện tử (ride-by-wire) với hai chế độ lái và hệ thống kiểm soát lực kéo (traction control). Ngoài ra, Ducati còn cung cấp danh mục phụ kiện hiệu suất và phong cách sống riêng cho dòng Scrambler.