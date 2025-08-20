Xe máy điện đi tới 320 km/lần sạc, trang bị ADAS như ô tô, giá chỉ 45 triệu đồng!

Đây là phiên bản nâng cấp đáng chú ý, được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu S1 Pro Gen 3, với nhiều cải tiến cả về thiết kế, hiệu suất và công nghệ.

Về ngoại hình, Ola S1 Pro Sport gây ấn tượng với phần yếm trước được thiết kế lại theo dạng hình chữ X, tạo cảm giác thể thao và hiện đại hơn. Xe được trang bị chắn bùn trước bằng sợi carbon, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giảm trọng lượng. Tay dắt phía sau được thiết kế mới theo phong cách thể thao, trong khi phần mào tay lái được làm cao hơn giúp tư thế điều khiển trở nên thoải mái. Gương chiếu hậu dạng cao cấp và hệ thống đèn LED định vị ban ngày được bố trí tách biệt, góp phần hoàn thiện diện mạo mạnh mẽ và cao cấp của xe.

Ola S1 Pro Sport sử dụng mâm đúc 14 inch, giúp tổng thể xe trở nên lớn và vững chãi hơn. Hệ thống giảm xóc được tinh chỉnh để phù hợp với đặc tính vận hành thể thao, mang đến trải nghiệm lái chắc chắn và ổn định hơn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, tích hợp ABS kênh đôi, đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình vận hành.

Về hiệu năng, đây là phiên bản nâng cấp so với mẫu S1 Pro+, khi tốc độ tối đa được tăng từ 141 km/h lên 152 km/h. Xe sở hữu mô-men xoắn cực đại đạt 71 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0–40 km/h chỉ trong 2 giây. Ola S1 Pro Sport vẫn sử dụng pin dung lượng 5,2 kWh, với tùy chọn sử dụng loại cell pin 4680 do chính Ola phát triển. Nhờ đó, xe vẫn duy trì được mức tầm hoạt động ấn tượng lên đến 320 km sau mỗi lần sạc đầy – tương đương với bản tiền nhiệm.

Một điểm nổi bật khiến Ola S1 Pro Sport trở thành mẫu xe tiên phong tại Ấn Độ là việc trang bị hệ thống ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) – hệ thống hỗ trợ lái nâng cao. Xe có camera trước giúp kích hoạt các tính năng an toàn và thông minh như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm, tự động tránh va chạm, điều khiển hành trình thích ứng và nhận diện biển báo giao thông. Đây là lần đầu tiên một mẫu xe máy điện tại thị trường Ấn Độ được tích hợp công nghệ tiên tiến như vậy.

Với những nâng cấp toàn diện về thiết kế, hiệu suất và công nghệ, Ola S1 Pro Sport được định giá khởi điểm ở mức 150.000 rupee, tương đương khoảng 45,3 triệu đồng. Đây là một lựa chọn đầy hứa hẹn cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện thể thao, hiện đại và an toàn.