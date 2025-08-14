Top xe máy điện có phạm vi di chuyển xa nhất khi sạc đầy

Dat Bike Quantum S-Series: Quãng đường di chuyển tối đa 285 km

Dat Bike Quantum S-Series

Dat Bike, thương hiệu xe máy điện Việt Nam, đã gây ấn tượng mạnh với khả năng di chuyển vượt trội của các mẫu xe. Trong đó, dòng Quantum S-Series nổi bật với quãng đường hoạt động tối đa lên đến 285 km sau mỗi lần sạc đầy.

Cả ba phiên bản của dòng xe này (S1, S2 và S3) đều có khả năng di chuyển trên 200 km. Cụ thể, phiên bản S3 với pin 4,3 kWh có thể di chuyển tối đa 200 km và đạt tốc độ tối đa 90 km/giờ. Hai phiên bản S1 và S2, được trang bị pin dung lượng 6,4 kWh, có thể di chuyển lên đến 285 km sau mỗi lần sạc.

VinFast Evo: Quãng đường di chuyển tối đa 205 km

VinFast Evo

VinFast không kém cạnh với mẫu xe máy điện Evo, có thiết kế nhỏ gọn và năng động, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị. Hiện tại, VinFast phân phối bốn phiên bản Evo, trong đó hai phiên bản Evo200 và Evo200 Lite (cùng giá 22 triệu đồng) trang bị pin LPF dung lượng 3,5 kWh, cho phép di chuyển tối đa 203 km và 205 km. Phiên bản Evo200 đạt tốc độ tối đa 70 km/giờ, trong khi Evo200 Lite có tốc độ tối đa 49 km/giờ.

Pega eSmart AI: Quãng đường di chuyển tối đa 160 km

Pega eSmart AI

Pega eSmart AI cũng là một lựa chọn hấp dẫn với quãng đường di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe được trang bị pin Lithium 72 V 42 Ah và có tốc độ tối đa 100 km/giờ. Mẫu xe này hiện đang được bán với giá 55 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Dat Bike Weaver: Quãng đường di chuyển tối đa 200 km

Dat Bike Weaver

Một mẫu xe khác của Dat Bike, Weaver, cũng có khả năng di chuyển xa với quãng đường tối đa 200 km sau mỗi lần sạc. Hai phiên bản cao nhất của dòng xe này (Weaver 200 và Weaver++) được trang bị pin Lithium-ion 72 Volt 68 Ah, cho phép đạt tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Khác với Quantum S-Series, Dat Bike Weaver mang phong cách thiết kế mô-tô classic, hướng đến những khách hàng yêu thích sự hoài cổ. Hai phiên bản Weaver 200 và Weaver++ hiện có giá niêm yết lần lượt là 44,9 triệu và 65,9 triệu đồng.