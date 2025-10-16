VinFast tăng trưởng 354%, vươn lên vị trí top 3 về doanh số xe máy tại Việt Nam

Dữ liệu thống kê của MotorCycles Data cho biết Việt Nam hiện là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới và riêng mảng xe điện xếp hạng thứ 3 thế giới. Với những đặc điểm độc đáo riêng, xe máy vẫn là phương tiện được nhiều người dân Việt ưa chuộng lựa chọn và dù vẫn có những tác động tiêu cực trong thời kỳ hậu đại dịch, nhưng đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Kết thúc năm 2024, quy mô toàn thị trường xe máy Việt Nam đạt 2,9 triệu chiếc tăng nhẹ 4,9%. Lực đẩy từ năm 2024 giúp thị trường xe máy năm 2025 tại nước ta có được đà tăng trưởng. Doanh số cộng dồn năm 2025 tính tới hết tháng 9 của toàn thị trường xe máy Việt Nam đạt 2,4 triệu chiếc, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tăng trưởng được ghi nhận ở tất cả các chủng loại xe máy, trong đó, xe ga tăng trưởng 14,8%, xe số tăng trưởng 57,9%. Đặc biệt phân khúc xe máy điện còn có được sức tiêu thụ ấn tượng hơn hẳn với mức tăng 89% ở phân khúc xe điện L1 (xe có tốc độ tối đa dưới 50 km/h) và tới 178% ở phân khúc L3 (xe có tốc độ từ trên 50 km/h).

Về mặt thường hiệu, Honda vẫn giữ vững vị trí số 1 của thị trường xe máy Việt Nam và ghi nhận mức tăng trưởng 6,3% trong 9 tháng đầu năm 2025. Hãng xếp thứ 2 tiếp tục là Yamaha và VinFast vươn lên vị trí số 3 bởi ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 354%, và hiện đang dẫn đầu phân khúc xe máy điện.

Trước đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,9 triệu xe - tăng trưởng 0,69% so với cùng kỳ năm 2024.