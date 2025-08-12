Xe máy điện nhỏ gọn như Vision, giá chỉ 18 triệu đồng, đi tới 100 km/lần sạc

Hướng tới người dùng phổ thông đang tìm kiếm một chiếc xe máy điện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố, Zelo Knight+ có giá bán rất rẻ. Giá niêm yết của xe tại Ấn Độ chỉ 59.990 rupee - khoảng 17,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Không chỉ có mức giá bán rẻ, Knight+ còn nổi bật với việc được trang bị pin LFP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 1,8 kWh có thể tháo rời, cho quãng đường thực tế lên đến 100 km sau mỗi lần sạc đầy. Pin này không chỉ bền hơn mà còn an toàn hơn trong điều kiện nhiệt độ cao - điều rất quan trọng khi sử dụng xe điện ở các nước nhiệt đới như Ấn Độ hay Việt Nam.

Xe được trang bị động cơ điện 1,5 kW, cho phép đạt tốc độ tối đa 55 km/h – đủ để đáp ứng các nhu cầu đi lại trong đô thị hoặc vùng ven. Nhưng điều khiến Knight+ thực sự nổi bật so với các đối thủ trong tầm giá là những tính năng vốn chỉ thường thấy ở các mẫu xe điện cao cấp.

Cụ thể, Knight+ có tính năng Hill Hold Control (hỗ trợ dừng ngang dốc) giúp xe không bị trôi về phía sau khi đang leo dốc. Cùng với đó là tính năng Cruise Control giúp duy trì tốc độ ổn định mà không cần giữ ga. Mẫu xe máy điện này còn có tính năng đèn pha Follow‑Me‑Home – tiếp tục sáng một thời gian sau khi tắt máy, giúp người lái nhìn rõ đường khi về đến nhà.

Knight+ cũng sở hữu thiết kế hiện đại, thể thao nên phù hợp với nhiều người sử dụng. Xe được bán ra với 6 tùy chọn màu sắc, bao gồm cả màu đơn và màu hai tôn giúp người sử dụng dễ dàng lựa chọn cho mình một màu phù hợp sở thích.