Suzuki Fronx ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 520 triệu đồng

Kỷ niệm 30 năm, Suzuki đã sản xuất hơn 1 triệu xe trong nước và có hơn 1,1 triệu xe lăn bánh tại Việt Nam. Hãng hướng tới “Giao thông bền vững” với các giải pháp EV/HEV, nhiên liệu sinh học và mở rộng sang động cơ tàu thủy Suzuki Marine.

Suzuki Việt Nam giới thiệu mẫu xe All-new Suzuki Fronx, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 30 năm phát triển tại thị trường Việt Nam. Với thông điệp “Dare to Reshape – Vượt Mọi Khuôn Mẫu”, Fronx không chỉ là một chiếc SUV đô thị mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới, kết hợp giữa thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và hiệu suất vượt trội.

Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hứa hẹn mang đến trải nghiệm di chuyển mới mẻ cho khách hàng trẻ tuổi, năng động. All-new Fronx được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Heartect của Suzuki, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa kích thước nhỏ gọn và không gian rộng rãi. Đặc biệt, khung gầm này còn phân tán năng lượng hiệu quả, tối ưu khả năng cách âm tốt, giảm tiếng ồn từ động cơ, mặt đường và gió.

Ông Kotaki Kenji, Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam, chia sẻ: “Fronx là bước đột phá trong hành trình ‘Bền Vững Vươn Xa’, khơi dậy tinh thần vượt mọi khuôn mẫu cho khách hàng.” Fronx sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 3.995 x 1.765 x 1.550 mm, với trục cơ sở lên đến 2.520 mm – dài hơn so với nhiều đối thủ trong phân khúc SUV cỡ A+. Fronx nổi bật với phong cách SUV coupe – duy nhất trong phân khúc, kết hợp giữa vẻ mạnh mẽ của SUV và đường nét mượt mà của dòng xe coupe.

Phần mái xe vuốt cong về sau tạo dáng thể thao, trong khi đầu xe mở rộng với lưới tản nhiệt sơn đen góc cạnh, cụm đèn pha LED hai tầng và dải LED định vị ban ngày sắc nét. Bộ mâm hợp kim 16 inch đa chấu nhấn mạnh sự phóng khoáng và cá tính. Thiết kế này tuân thủ triết lý “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Nhỏ, Gọn, Nhẹ, Ngắn, Đẹp) của Suzuki, giúp xe linh hoạt trong đô thị với bán kính quay vòng chỉ 4,8 m, tốt nhất phân khúc.

Khoang nội thất được thiết kế hai tông màu đen và đỏ bordeaux, tạo cảm giác sang trọng và thoải mái, phù hợp cho cả gia đình hoặc những chuyến đi đô thị hàng ngày. Ghế được bọc da pha nỉ cùng nhiều chi tiết ốp kim loại. Ốp cửa da tổng hợp tạo sự thân thiện với người dùng.

Vô lăng với hàng loạt các nút bấm, đồng hồ hiển thị trực quan và lẫy chuyển số sau vô lăng. Về tiện nghi, Fronx trang bị hiển thị trên kính lái (HUD), camera 360 độ, sạc không dây, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng hệ thống âm thanh Arkamys 6 loa.

All-new Fronx trang bị động cơ xăng có mã K15C thế hệ mới, kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (SHVS) của Suzuki, cho công suất 99 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, mức tiêu hao nhiên liệu từ 5,2 lít/100km trên đường hỗn hợp.

Fronx trang bị hệ thống an toàn Suzuki Safety Support (ADAS), bao gồm: phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II), cảnh báo lệch làn (LDP), hỗ trợ giữ làn (LKA) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Thêm vào đó là cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), 6 túi khí SRS, cân bằng điện tử (ESP) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).

Chào mừng 30 năm tại Việt Nam, Suzuki tặng gói bảo dưỡng 3,5 năm (trị giá 20 triệu đồng) cho GLX và 4 năm (25 triệu đồng) cho GLX Plus cho khách hàng mua trong tháng 10/2025. Fronx có 3 tuỳ chọn màu đơn sắc và 4 tuỳ chọn hai tông màu.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe SUV đô thị Fronx như sau: