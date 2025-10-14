Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Blueshark là một trong những start-up xe điện nổi tiếng tới từ Trung Quốc, và mới đây hãng xe đã ra mắt mẫu xe điện  mới tại Malaysia.

Sau khi phân phối Soloera Solo 1C và được đón nhận tích cực thì mới đây, Blueshark đã chính thức giới thiệu Soloera Solo 2 tại thị trường Malaysia. Mẫu xe mới mang thiết kế thể thao linh hoạt với sự kết hợp của một mẫu tay ga đường phố và một chiếc adventure với kính chắn gió cao, sẵn sàng đồng hành cùng người sử dụng trong mọi điều kiện vận hành. 

Xe điện mạnh tương đương SH125i, đi tới 140 km/h, giá chỉ ngang Vision - 1

Trọng lượng xe được công bố ở mức 132 kg (bao gồm cả hai pin). Chiều cao yên là 760 mm, trong khi khoảng sáng gầm đạt 160 mm, phù hợp với thể trạng của người dân châu Á. Xe cũng được trang bị hệ thống phuộc ống lồng phía trước với hành trình 65mm và phía sau là giảm xóc lò xo đôi có thể điều chỉnh mức tải. 

Xe điện mạnh tương đương SH125i, đi tới 140 km/h, giá chỉ ngang Vision - 2

Hệ thống an toàn của xe gồm phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và sau, đi kèm với đó là công nghệ CBS. Công nghệ này sẽ phân phối lực phanh đều cho hai bánh nhờ đó tăng cường sự an toàn khi phanh xe. 

Xe điện mạnh tương đương SH125i, đi tới 140 km/h, giá chỉ ngang Vision - 3

Về sức mạnh, Soloera Solo 2 được trang bị động cơ điện gắn bánh sau với công suất lên tới 4.0 kW và có thể đạt tốc độ tối đa là 95 km/h. Xe được trang bị pin LFP đôi 70.4V/28Ah cho tổng quãng đường vận hành lên tới 140 km/lần sạc. Solo 2 cũng hỗ trợ sạc trực tiếp bằng nguồn điện dân dụng, tuy nhiên thời gian sạc cụ thể của bộ pin đôi chưa được công bố.

Xe điện mạnh tương đương SH125i, đi tới 140 km/h, giá chỉ ngang Vision - 4Xe điện mạnh tương đương SH125i, đi tới 140 km/h, giá chỉ ngang Vision - 5

Soloera Solo 2 được bán tại thị trường Malaysia với mức giá 6399 ringgit - khoảng 39,9 triệu đồng. Tuy nhiên giá bán này chưa bao gồm pin, và người mua xe có thể lựa chọn hình thức thuê pin. Chi phí thuê 2 pin LFP là 99 ringgit/tháng (khoảng gần 620.000 đồng).

Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2025 14:17 PM (GMT+7)
