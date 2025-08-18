Ra mắt xe máyđiện 2025 Yadea Velax, giá nhỉnh 44 triệu đồng

Mới đây, Yadea đã chính thức ra mắt mẫu xe máy điện Velax tại thị trường Malaysia với giá niêm yết 7.099 RM (khoảng 44,2 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường, phí bảo hiểm và đăng ký. Velax có ba màu sắc tùy chọn: xanh da trời, đen và xám. Người mua sẽ được hưởng chế độ bảo hành lên đến 2 năm hoặc 20.000 km.

Mẫu xe này được trang bị động cơ điện 2 kW, có khả năng đạt công suất tối đa 3.2 kW và mô-men xoắn lên tới 172 Nm. Nguồn năng lượng cho động cơ được cung cấp bởi pin 72-Volt 30 Ah LFP, cho phép Velax đạt tốc độ tối đa 62 km/h và quãng đường di chuyển lên đến 105 km sau mỗi lần sạc. Thời gian sạc pin cũng rất ấn tượng, với 80% pin có thể được sạc chỉ trong 6 giờ và đầy 100% trong 8 giờ.

Yadea cho biết, Velax được thiết kế với khả năng kháng nước đạt tiêu chuẩn IPX7 cho cả động cơ và pin, cho phép xe hoạt động trong nước sâu 300 mm và có thể ngập sâu 1 mét trong vòng 30 phút. Xe được trang bị vành bánh xe 14 inch ở cả phía trước và sau, với kích thước lốp lần lượt là 90/90 và 100/90.

Ngoài ra, Velax còn có hai chế độ lái: Thể thao (Sport) và Tiết kiệm (Eco). Các tiện ích đi kèm bao gồm đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng bóng LED, ổ sạc USB Type-A, cùng với hộc đựng đồ phía trước và dưới yên ngồi, mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng.