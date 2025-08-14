Suzuki trình làng xe máy điện e-Access giá 29,9 triệu đồng, đi 95 km/lần sạc

Suzuki chọn Ấn Độ là thị trường để giới thiệu mẫu xe tay ga điện đầu tiên của mình. Chiếc e-Access được thiết kế theo ngôn ngữ tinh giản của mẫu xe tay ga Suzuki Access – vốn có doanh số rất tốt tại thị trường Nam Á này. Hiện tại, giá xe chưa được công bố. Tuy nhiên, giới thạo xe cho biết mức giá dự kiến tại Ấn Độ sẽ vào khoảng 100.000 rupee, tương đương khoảng 29,9 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.

Ngoài mức giá hợp lý, xe máy điện Suzuki e-Access còn sở hữu nhiều trang bị ấn tượng nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày. Xe sử dụng động cơ điện với công suất tối đa 5,5 mã lực và mô-men xoắn 14,9 Nm – đủ đáp ứng cho việc di chuyển trong thành phố. Xe còn được tích hợp cả chế độ lùi, giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển ra/vào bãi đỗ hoặc quay đầu xe.

Về năng lượng, e-Access được trang bị pin LFP an toàn, cho quãng đường vận hành lên đến 95 km sau mỗi lần sạc. Với bộ sạc thông thường, xe mất khoảng 6 giờ 42 phút để sạc đầy từ 0–100%. Trong khi đó, với bộ sạc nhanh, thời gian này chỉ còn khoảng 2 giờ 12 phút – mang lại nhiều tiện lợi cho người sử dụng.

Các trang bị hiện đại khác trên e-Access bao gồm hệ thống chiếu sáng công nghệ LED toàn phần. Cụm đồng hồ kỹ thuật số còn hỗ trợ kết nối smartphone, giúp người dùng theo dõi tình trạng xe một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Với mức giá hợp lý cùng những trang bị nổi bật, e-Access hứa hẹn sẽ là một lựa chọn cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện hiện nay. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Suzuki có phân phối mẫu xe này tại thị trường Việt Nam hay không, bởi hiện tại hãng chỉ còn bán ra hai mẫu xe máy xăng tại nước ta.