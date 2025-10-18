Honda Monkey Cherry Edition: Huyền thoại trở lại với thiết kế độc đáo!

Nhà sản xuất và phân phối xe máy Honda tại Thái Lan, Cub House, vừa ra mắt phiên bản đặc biệt của dòng xe Monkey mang tên Honda Monkey Cherry Edition. Mẫu xe này được thiết kế dựa trên hình ảnh huyền thoại của dòng xe Monkey từ thập niên 80, với giá bán đề xuất là 109.900 baht (khoảng 70 triệu đồng).

Honda Monkey Cherry Edition nổi bật với thân xe màu đỏ, viền kem và họa tiết quả anh đào, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nét vui tươi hiện đại và phong cách cổ điển của những năm 80. Mẫu xe vẫn giữ nguyên thiết kế hình tam giác Nigiri đặc trưng, cùng với bộ vành hợp kim đen, tăng thêm phần cá tính.

Phiên bản mới này được trang bị động cơ 125cc với hộp số 5 cấp, mang lại hiệu suất vận hành ấn tượng. Các trang bị hiện đại tiêu chuẩn bao gồm đèn tròn với hai dải định vị LED ban ngày hình bán nguyệt, hệ thống chiếu sáng LED chia thành hai tầng, bảng đồng hồ LCD nhỏ gọn và đèn xi-nhan tách rời cũng sử dụng công nghệ LED.

Về kích thước, Honda Monkey Cherry Edition có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.710 x 755 x 1.030 mm, chiều dài cơ sở 1.145 mm, chiều cao yên xe 776 mm, khoảng sáng gầm 175 mm, trọng lượng 104 kg và dung tích bình xăng 5,6 lít. Hệ thống treo được trang bị phuộc hành trình ngược, trong khi phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau đảm bảo an toàn khi vận hành.

Với công suất tối đa 9,32 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.500 vòng/phút, Honda Monkey Cherry Edition hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm lái thú vị cho người sử dụng.