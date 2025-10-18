Xe ga rẻ như Vision, trang bị như SH, đổ đầy xăng chạy được tới 560 km

Tháng 7 vừa qua, mẫu xe tay ga Feiying NX150 đã được giới thiệu và hiện đã chính thức mở bán. Xe có ba phiên bản: Standard, Pro và Max, với mức giá lần lượt là 7.980 nhân dân tệ (khoảng 29,5 triệu đồng), 8.980 nhân dân tệ (khoảng 33,2 triệu đồng) và 9.980 nhân dân tệ (khoảng 36,9 triệu đồng).

Feiying NX150 chính thức mở bán

Tất cả ba phiên bản của Feiying NX150 đều trang bị động cơ 149cc, 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, với tỷ số nén 11,5:1. Phiên bản Standard sử dụng động cơ SOHC, 2 van, cho công suất 14,7 mã lực và mô-men xoắn 14 Nm. Trong khi đó, phiên bản Pro và Max được trang bị động cơ SOHC, 4 van, giúp xe đạt tốc độ tối đa 99 km/h. Hệ thống phun xăng điện tử của Bosch đảm bảo hiệu suất nhiên liệu, với tính năng khởi động im lặng tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe. Đặc biệt, phiên bản Max còn có tính năng tự động ngắt động cơ khi không tải.

ba phiên bản của Feiying NX150 đều trang bị động cơ 149cc

Với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 2,38 - 2,4L/100km và bình xăng 13,5L, NX150 có thể hoạt động lên tới 560 km khi đổ đầy nhiên liệu. Khung xe được làm từ thép mangan cường độ cao, trọng lượng không tải 132 kg và chiều dài cơ sở 1.360 mm. Xe sử dụng bộ vành hợp kim nhôm 13 inch, đi kèm lốp không săm, đảm bảo độ bám đường tốt.

Với bình xăng 13,5L, NX150 có thể hoạt động 560 km khi đổ đầy xăng

Về tính năng an toàn, tất cả các phiên bản đều được trang bị phanh đĩa trước và sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, tương tự như mẫu xe tay ga hạng sang Honda SH 160i. Các hệ thống này có thể vô hiệu hóa độc lập, phù hợp cho những người lái có kinh nghiệm. Ngoài ra, NX150 còn tích hợp chức năng tắt máy khi đá chân chống bên và giám sát áp suất lốp (chỉ có trên phiên bản Max).

Xe được trang bị phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

Về trang bị tiện nghi, cả ba phiên bản đều có đèn pha LED, đèn hậu và đèn báo rẽ cũng sử dụng bóng LED. Phiên bản tiêu chuẩn có màn hình LCD, trong khi phiên bản cao cấp sử dụng màn hình TFT màu, hỗ trợ hệ thống dẫn đường. Các công nghệ thông minh khác bao gồm chìa khóa thông minh, định vị từ xa T-BOX, sạc nhanh USB Type-A và Type-C. Phiên bản Max còn có tay lái có sưởi và camera hành trình tích hợp.

Phiên bản cao cấp sử dụng màn hình TFT màu, hỗ trợ dẫn đường

NX150 có 5 tùy chọn màu sắc: Xám Bầu Trời Sao, Xám Băng Giá, Trắng Bình Minh, Đen Bóng Đêm và Nâu Lava. Xe được bảo hành 2 năm hoặc 30.000 km. Với mức giá cạnh tranh hơn cả Honda Vision nhưng trang bị tương đương với Honda SH, Feiying NX150 hứa hẹn sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng, với tiềm năng trở thành "xe ga quốc dân" mới.