Sau lũ lịch sử, ô tô tiền tỷ bị ngập nước nằm chờ 'cấp cứu'

Những chiếc ô tô bị hư hỏng nằm chật kín một gara sửa chữa ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh).

Một xe ô tô trị giá tiền tỷ bị hư hỏng do ngập nước đang sửa chữa.

Anh Nguyễn Văn Tiếp - đại diện gara cho biết, thời gian qua, cơ sở này liên tục nhận được đơn hàng sửa chữa ô tô hư hỏng do nước lũ và hiện đã quá tải.

Có khoảng 40 xe ô tô bị hư hỏng do ngập nước đang sửa chữa tại đây.

Thợ sửa chữa ô tô làm không hết việc.

Xe bị ngập nước hư hỏng nhiều dạng, trong đó phổ biến là vệ sinh toàn bộ nội thất, hỏng động cơ, có xe phải thay hộp điều khiển hệ thống điện.

Bộ phận xe ô tô vẫn còn dấu tích của bùn đất do nước lũ.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, nhiều gara khác ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh) cũng trong tình trạng quá tải vì số lượng xe ô tô bị hư hỏng do ngập nước lũ chuyển đến để sửa chữa.

Nhiều xe bị ngập nước lũ hư hỏng nặng, thời gian sữa chữa lâu và chi phí lớn.