Doanh số xe máy điện VinFast tăng trưởng 501% nửa đầu năm 2025

Sự tăng trưởng doanh số được ghi nhận ở tất cả các phân khúc trong đó phân khúc xe máy điện tăng trưởng cao nhất. Cụ thể, các mẫu xe điện L1 (các xe có tốc độ tối đa 49 km/h) có mức tăng trưởng 112,6% trong khi phân khúc xe điện L3 (các xe máy điện hai bánh có tốc độ trên 49 km/h) có mức tăng trưởng 52,6%.

Cũng theo MotorCycle Data, tất cả các thương hiệu xe máy lớn tại Việt Nam đều ghi nhận sự tăng trường. Trong đó, Honda (chiếm tới 80% thị phần) có mức tăng trưởng 6,2%. Riêng các thương hiệu chuyên sản xuất xe điện mức tăng trưởng còn ấn tượng hơn, đơn cử VinFast ghi nhận mức tăng doanh số tới 501%.

VinFast có mức tăng trưởng ấn tượng nửa đầu năm 2025.

Trước đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng đã đưa ra báo cáo doanh số nửa đầu năm 2025 đạt tổng gần 1,3 triệu xe máy bán ra. Tuy nhiên mức doanh số này chỉ từ 5 nhà sản xuất là thành viên của VAMM (Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam). Và hiện phần lớn các thành của VAMM mới chỉ bán ra xe máy xăng.

Như vậy, khoảng chênh lệch giữa số liệu của MotorCycle Data và VAMM (khoảng 300.000 xe) có thể là tổng doanh số của các hãng ngoài VAMM cũng như xe nhập khẩu. Điều này cho thấy xe xăng vẫn đang là lựa chọn của phần lớn của người dân Việt Nam.

Tuy nhiên với quyết định cấm xe máy xăng tại Hà Nội từ tháng 7/2026 tới có thể sẽ ảnh hưởng tới quyết định mua xe của nhiều người dân ở cuối năm 2025. Rất có thể nửa cuối năm 2025 này sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đột phá hơn nữa về doanh số xe máy điện tại Việt Nam.