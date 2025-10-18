Xe điện Ford Mustang Mach E bàn giao 13 chiếc trên cả nước

Trong đợt đầu mở bán, Mustang Mach-E bàn giao 13 xe và con số không cao nhưng cũng có thể xem là sự khởi đầu tích cực cho một mẫu xe thuộc dạng “chơi” khi có giá bán gần 2,6 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Mustang Mach-E mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam đã đạt doanh số 13 xe trong tháng 9/2025, tháng đầu tiên mở bán.

Dù con số này không lớn so với các mẫu xe phổ thông hay xe sang, nhưng được xem là kết quả khả quan trong bối cảnh xe điện tầm giá trên 2 tỷ đồng vẫn là phân khúc mới mẻ tại Việt Nam. Ngoài ra, mẫu xe này cũng chỉ vừa ra mắt vào giữa tháng 8/2025, với giá bán lẻ 2,599 tỷ đồng chưa kèm các ưu đãi khác.

Mẫu xe điện Mustang Mach-E hiện đang nằm ở một phân khúc gần như không có đối thủ trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe có phần kén khách, thường được người dùng lựa chọn để phục vụ nhu cầu “chơi xe” hoặc theo xu hướng xe điện hiện nay, hơn là để sử dụng phổ thông.

Trong tầm giá, đối thủ gần nhất có thể kể đến là Honda Civic Type R, một mẫu xe thể thao nổi tiếng nhưng lại có doanh số khá khiêm tốn: chỉ 19 xe trong năm 2023, 11 xe trong năm 2024 và 2 xe từ đầu năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Civic Type R không phải là dòng xe đại trà, nguồn cung hạn chế và không có chính sách ưu đãi nào dù có giá bán gần 3 tỷ đồng.

Với 13 chiếc Mustang Mach-E đã được bàn giao, đây có thể xem là những tín hiệu tích cực đầu tiên trong chiến lược điện hóa danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Dù chưa phải là con số lớn, nhưng việc có doanh số thực tế cho một mẫu xe điện mang tính biểu tượng như Mach-E cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của người dùng đối với dòng xe điện cao cấp, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển cho phân khúc này trong tương lai.

Theo một số đại lý, chỉ những đại lý Ford có lắp đặt trụ sạc chính hãng mới được phép phân phối Mustang Mach-E, do yêu cầu kỹ thuật cao của dòng xe điện này. Trong tháng 9, các đại lý ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã lần lượt bàn giao xe cho khách hàng, với các màu phổ biến như trắng, đỏ, xanh và đen.

Ford Mustang Mach-E Premium AWD là mẫu xe điện nhập khẩu, trang bị hai mô-tơ điện với công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Xe sử dụng pin lithium-ion 88 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 550 km theo chuẩn WLTP.

Thiết kế theo kiểu coupe SUV, xe có đèn LED toàn phần, mâm 19 inch và phanh Brembo trước. Nội thất tối giản với hai màn hình, gồm màn hình trung tâm 15,5 inch hỗ trợ kết nối không dây. Trang bị thêm hệ thống âm thanh B&O và gói an toàn ADAS với các tính năng hỗ trợ lái và cảnh báo va chạm.

Trong tầm giá từ 2 - 3 tỷ đồng, thị trường xe điện Việt Nam hiện chỉ có vài lựa chọn như Mercedes-Benz EQB (2,289 tỷ đồng) hoặc BMW iX3 (trên 3 tỷ đồng). So với các đối thủ châu Âu, Mustang Mach-E có lợi thế về hiệu năng mạnh mẽ và tầm hoạt động dài hơn, song vẫn cần thời gian để xây dựng nhận diện thương hiệu xe điện Ford tại Việt Nam.

Giới quan sát cho rằng, nếu Ford duy trì ưu đãi hấp dẫn và mở rộng hệ thống sạc chính hãng, Mustang Mach-E có thể thu hút nhóm khách hàng yêu xe Mỹ, đang tìm kiếm một lựa chọn khác biệt giữa thị trường SUV điện đang tăng trưởng nhanh.