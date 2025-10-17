Ra mắt Yamaha MT-07 thế hệ mới

Trong lần ra mắt này, Thai Yamaha Motor đã giới thiệu hai dòng sản phẩm là Yamaha MT-07 và MT-07 Y-AMT thế hệ thứ tư. Đây là thế hệ mới nhất của dòng Hyper Naked nổi tiếng, mang theo một thiết kế hoàn toàn mới cùng nhiều công nghệ được nâng cấp toàn diện, phát triển dưới triết lý “Natural Simplicity for Everyone” – đơn giản, nhưng đầy sức mạnh ở từng chi tiết.

MT-07 mới sở hữu thiết kế hoàn toàn lột xác, mang đậm cá tính mạnh mẽ, sắc sảo hơn bao giờ hết. Phần dàn áo được thiết kế lại hiện đại hơn, đèn pha LED sắc nét theo phong cách đặc trưng của dòng MT, kết hợp đèn định vị Position Light hài hòa về thiết kế. Xe còn được trang bị hệ thống đèn xi-nhan thông minh với 3 chức năng gồm nháy 3 lần, nháy liên tục và tự động tắt. Thêm vào đó, hệ thống đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (Emergency Stop Signaling) cũng được trang bị nhằm tăng độ an toàn khi phanh gấp.

Tay lái mới được thiết kế lại để mang đến tư thế điều khiển tự nhiên, thoải mái và ổn định hơn, giúp người lái tự tin trong từng khúc cua. Bình xăng cũng được làm mới với kiểu dáng gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ dung tích 14 lít.

Trái tim của MT-07 vẫn là khối động cơ 2 xi-lanh song song CP2 dung tích 690cc nổi tiếng với mô-men xoắn mạnh mẽ và âm thanh ấn tượng. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, xe được nâng cấp với hệ thống ga điện tử Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) – lần đầu tiên có mặt trên dòng MT-07 – giúp cải thiện độ chính xác trong phản ứng ga. Xe còn hỗ trợ bộ chuyển số nhanh Quick Shifter cả chiều lên và xuống, đi kèm bộ ly hợp mới Assist & Slipper Clutch giúp giảm độ giật khi chuyển số và tăng độ mượt mà khi vận hành.

Hệ thống phanh trước kiểu Radial-Mount nâng cao hiệu quả phanh và độ ổn định. Mâm xe mới được sản xuất bằng công nghệ Spin Forged, nhẹ hơn giúp kiểm soát tốt hơn. Xe sử dụng lốp Dunlop Sportmax bám đường tốt trong cả điều kiện khô và ướt.

Một điểm nhấn công nghệ nổi bật khác là cụm đồng hồ TFT màu 5 inch với khả năng tùy biến giao diện theo 4 phong cách khác nhau. Hệ thống này hỗ trợ kết nối với ứng dụng Y-Connect để xem thông báo cuộc gọi, tin nhắn, trạng thái xe, thay đổi chế độ lái và tinh chỉnh các hệ thống hỗ trợ người lái. Thậm chí, bạn có thể thực hiện nhiều chức năng ngay cả khi không ở gần xe.

Phiên bản đặc biệt MT-07 Y-AMT đi kèm hệ thống truyền động tự động thông minh Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT). Người lái có thể lựa chọn giữa chế độ số tay (MT Mode) và số tự động (AT Mode), thông qua các nút điều khiển ở tay lái mà không cần sử dụng tay côn.

Chế độ lái của MT-07 Y-AMT cũng rất đa dạng. Ở chế độ MT (Manual), bạn có thể chọn giữa:

- Sport: cho cảm giác lái mạnh mẽ, phù hợp đường đèo hoặc đường đua.

- Street: tối ưu cho điều kiện đường phố hằng ngày.

- Custom: cho phép tùy chỉnh mọi thông số theo ý muốn.

Trong khi đó, chế độ AT (Automatic) cung cấp:

- D+: chuyển số ở vòng tua cao hơn, dành cho người thích cảm giác thể thao.

- D: chế độ tự động thông thường, phù hợp với di chuyển đô thị.

Về giá bán, Yamaha MT-07 bản tiêu chuẩn được niêm yết ở mức 299.000 baht (khoảng 241,5 triệu đồng) trong khi bản MT-07 Y-AMT có giá 305.000 baht (khoảng 246 triệu đồng). Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm Icon Black, Tech Black, và màu mới nhất Ice Storm.