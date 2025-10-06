Xe điện có cốp rộng hơn LEAD, sạc một lần chạy 163 km

Hãng xe điện Ấn Độ, River, vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng xe điện Indie Gen 3 tại thị trường quê nhà. Sản phẩm này được nâng cấp với nhiều tính năng mới nhằm cải thiện khả năng sử dụng và tích hợp công nghệ hiện đại.

River Indie Gen 3 chính thức ra mắt

Indie Gen 3 được niêm yết trên trang web của River với giá 1,46 lakh Rupee (khoảng 37 triệu đồng). Mức giá này tương đương với mẫu xe Honda Vision tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, với việc sử dụng năng lượng điện, River Indie Gen 3 có ưu thế vượt trội về tính thân thiện với môi trường, không phát thải khí độc hại, cùng với chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn so với xe chạy xăng.

Indie Gen 3 trang bị công nghệ hiện đại

Mẫu xe mới này đã được nâng cấp lốp để cải thiện độ bám đường. Bảng đồng hồ kỹ thuật số cũng được thiết kế lại, hiển thị thông tin quãng đường và mức sạc rõ ràng hơn, đồng thời cải thiện khả năng kết nối ứng dụng, cung cấp số liệu thống kê hành trình và trạng thái sạc theo thời gian thực. Hệ thống hỗ trợ giữ dốc cũng được bổ sung, và động lực học của xe đã được tinh chỉnh dựa trên phản hồi từ người dùng.

Indie Gen 3 tiếp tục sở hữu khoang chứa đồ rộng rãi với thể tích 43 lít, lớn hơn cả Honda Vision và LEAD, cùng với hộc chứa đồ 12 lít, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Xe sử dụng pin 4kWh với phạm vi hoạt động IDC được công bố là 163 km và động cơ có công suất tối đa 6,7 kW, cho phép đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Thời gian sạc từ 0 đến 80% là khoảng 5 giờ, và hệ thống phanh được trang bị phanh đĩa ở cả hai đầu, hỗ trợ bởi hệ thống phanh kết hợp.

River Indie Gen 3 có 5 tùy chọn màu sắc: Xanh Monsoon Blue, Đỏ Summer Red, Vàng Spring Yellow, Trắng Winter White và Xám Storm Grey, tất cả đều có điểm nhấn màu đen tương phản nổi bật.