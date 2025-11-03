Xe máy Honda CT125 nhập Thái giá hơn 85 triệu, dáng 'phủi' khác gì Yamaha PG-1?

Sau những thành công nhất định của Yamaha PG-1, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe CT125 dưới dạng nhập khẩu chính hãng và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Yamaha.

Honda CT125 - đối thủ của Yamaha PG-1 đã chính thức gia nhập thị trường xe máy Việt Nam với giá 85,8 triệu đồng. Ảnh: Titan Moto

Về thiết kế, Honda CT125 vẫn duy trì phong cách tinh thần "Adventure Underbone" đặc trưng của dòng Trail Cub huyền thoại của những năm 1970 với thiết kế tối giản, cổ điển và bụi bặm. Xe được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan với giá bán 85,8 triệu đồng, thấp hơn một chút so với dòng Super Cub.

Tương tự như Yamaha PG-1, Honda CT125 cũng có thiết kế cụm đồng hồ kỹ thuật số, đèn chiếu sáng trước hình tròn nhưng sử dụng bóng LED thay vì Halogen và đèn xi nhan LED. Việc thiết kế ống pô vắt cao giúp xe dễ dàng đi qua vùng ngập nước, kết hợp với các chi tiết sơn mờ, khung bảo vệ gầm kim loại và giảm xóc hành trình dài, Honda CT125 phù hợp với những ai thích dịch chuyển, khám phá.

Xe được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước/sau và hệ thống phanh ABS tích hợp vào bánh trước là điểm cộng của mẫu xe này. Thế nhưng, việc bố trí giá chở đồ phía sau cùng với ống pô đặt cao khiến Honda CT125 hạn chế trong việc chở thêm người ngồi sau.

Honda CT125 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha PG-1.

Xe được trang bị động cơ 125cc phun xăng điện tử, công suất 9,4 mã lực, mô-men xoắn 11Nm, mạnh mẽ hơn một chút so với động cơ 115cc của Yamaha PG-1 (8,8 mã lực/9,5 Nm), nhờ đó Honda CT125 có khả năng tải và vượt địa hình tốt hơn.

So với việc nhập khẩu từ các đại lý tư nhân trước kia có thời điểm lên tới gần 200 triệu đồng, Honda CT125 được phân phối chính hãng đã có giá bán "mềm" hơn đáng kể. Tuy nhiên, khi Yamaha PG-1 2025 chỉ có giá từ 30,4 - 34,9 triệu đồng, mức giá này của Honda CT125 vẫn cao hơn gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.