Xe máy Honda tăng giá, các hãng khác giảm

Chẳng hạn, chiếc SH 350i tăng 2-4 triệu đồng lên 145-153 triệu đồng, tùy bản; mẫu SH 160 và SH 125 đều tăng 2 triệu đồng; SH Mode tăng 1-4 triệu đồng lên 57-67 triệu đồng, tùy bản; mẫu Vario 160 tăng mạnh 4 triệu đồng lên 55,5 triệu đồng; chiếc Lead - mẫu tay ga quen thuộc của nữ giới - cũng tăng giá mạnh 3-4 triệu đồng lên 41,5-49 triệu đồng, tùy bản.

Giá xe máy Honda tăng đáng kể trong tháng 11-2025

Theo các cửa hàng xe máy, giá xe Honda tăng vào thời điểm này là do 2 tháng trước đã có những đợt giảm giá đáng kể. Từ nay đến cuối năm, sức mua sẽ cải thiện, tạo điều kiện tăng giá.

Trong khi Honda tăng giá thì các hãng xe máy khác lại giảm giá nhiều mẫu, hoặc có chương trình ưu đãi cho mùa mua sắm cuối năm. Các cửa hàng của Suzuki giảm giá gần 2 triệu đồng cho mẫu xe Satria F150, kéo giá xuống còn hơn 51 triệu đồng.

Cửa hàng Yamaha giảm giá mẫu xe máy điện Neo'S 15 triệu đồng còn 34 triệu đồng. Mẫu tay ga Janus giảm 2 triệu đồng còn 27-31 triệu đồng, tùy bản; xe Exciter cũng được cửa hàng giảm giá hơn 2 triệu đồng còn 46-53 triệu đồng, tùy bản.

Tương tự, khách mua xe Piaggio được giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, tăng combo quà tặng chính hãng trị giá 3,5-5,9 triệu đồng. Còn khách mua xe SYM được tặng đồng hồ trị giá 2,8 triệu đồng.