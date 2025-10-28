Ra mắt xe máy Honda Square X125 độc đáo, hút giới trẻ

Honda đã mang đến làn gió mới cho thị trường xe tay ga năm 2025 với thiết kế hình hộp độc đáo trên toàn bộ mẫu Square X125, giúp chiếc xe nổi bật hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Mẫu xe này được trang bị hàng loạt phụ kiện tiện dụng cho cả nhu cầu cắm trại lẫn sử dụng hằng ngày, bao gồm: Hộp đựng đồ gắn sẵn; Giá để hành lý; Khay gấp gọn dùng làm bàn ăn dã ngoại; Phụ kiện dã ngoại chuyên dụng; Ghế sau thông minh có thể chuyển đổi thành tựa lưng và giá để đồ ẩn phía sau.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là ghế sau tách rời, có thể gập lại thành tựa lưng mang đến cảm giác thoải mái khi di chuyển. Khi gập xuống, phần giá để đồ ẩn dưới yên xe sẽ được lộ ra — một thiết kế vừa tinh tế vừa thực dụng.

Phần đầu xe gây ấn tượng với đèn pha LED vuông, gương chiếu hậu và kính chắn gió cao, kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, đảm bảo vẻ bền bỉ theo thời gian.

Tại Trung Quốc, Honda Square X125 có giá khởi điểm 12.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng 46,8 triệu đồng. Hiện mẫu xe này chỉ được phân phối tại thị trường Trung Quốc, nhưng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng như Douyin và nhiều kênh truyền thông xe máy nhờ ý tưởng kết hợp giữa thiết kế và tính năng độc đáo.

Với phong cách mạnh mẽ, đa năng và hướng đến người yêu thích khám phá, Square X125 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những fan của Honda ADV hay các tín đồ xe tay ga cắm trại.