Giá xe máy điện Honda ICON e tháng 1/2026, giảm gần 6 triệu đồng

Trong xu thế mở rộng thị phần xe máy điện như hiện nay, Honda ICON e được đánh giá một trong những lựa chọn hấp dẫn. Hiện dòng xe ICON e đang được các HEAD Honda bán ra kèm theo chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội sẵn sàng lì xì 5 triệu đồng cho người mua ICON e và giảm thêm 700.000 đồng nếu khách hàng mua pin xe. Như thế, tổng khuyến mãi có thể lên tới gần 6 triệu đồng.

Bảng giá Honda ICON e mới nhất tháng 1/2026:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Khuyến mãi ICON e Thể thao 26,8 - Lì xì 5 triệu đồng tiền mặt

- Giảm 700.000 đồng khi mua pin ICON e Đặc biệt 26,6 ICON e Cao cấp 26,41

*Lưu ý: Giá và khuyến mãi ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda ICON e là mẫu xe điện hiện đại mang thiết kế liền khối đậm chất tay ga châu Âu. Xe có kích thước 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều dài cơ sở 1.298 mm, khoảng sáng gầm 132 mm, chiều cao yên 742 mm và trọng lượng 87 kg.

ICON e sử dụng hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, đèn pha đặt phía trước và xi nhan bố trí cao trên ghi đông, giúp tăng khả năng nhận diện và hạn chế quên tắt xi nhan. Xe được trang bị đồng hồ kỹ thuật số nền xanh, dễ quan sát dưới ánh sáng mạnh, cùng hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc điện thoại tiện lợi.

Xe dùng chìa khóa cơ kết hợp công tắc mở cốp yên, thao tác đơn giản. Hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, ICON e có sàn để chân rộng rãi, vừa để balo vừa tạo tư thế ngồi thoải mái. Cốp dưới yên dung tích 26 lít đủ chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc cặp sách. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo trụ sau, đi kèm lốp không săm 90/90-12 phía trước và 100/90-10 phía sau. Xe trang bị phanh đĩa thủy lực trước, phanh tang trống sau và công nghệ phanh kết hợp CBS tăng độ an toàn.

Honda ICON e sử dụng động cơ điện không chổi than gắn ở bánh sau, công suất định mức 1,5 kW, công suất tối đa 1,81 kW, mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Xe đạt tốc độ tối đa 48 km/h, quãng đường di chuyển lên đến 71 km, với hai chế độ lái Tiêu chuẩn và Eco (giúp tăng thêm khoảng 15% quãng đường). Nguồn điện là pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước IP67, đặt dưới sàn để chân, có thể sạc trực tiếp trên xe hoặc tháo rời. Thời gian sạc khoảng 8 giờ (0–100%) hoặc 3 giờ 30 phút (25–75%), pin có vỏ hợp kim nhôm chắc chắn, an toàn và thuận tiện khi sử dụng.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda ICON e: