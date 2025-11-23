10 mẫu xe máy Honda tạo sức hút toàn cầu

Honda WN7

Honda WN7. Ảnh: Honda.

Honda WN7 được xem là một trong những mẫu xe máy điện đáng chú ý nhất dự kiến ra mắt vào năm 2026. Mặc dù không còn giữ vị thế tiên phong trong phân khúc xe điện, Honda vẫn là một nhà sản xuất nổi tiếng với sự thận trọng và tính thực dụng trong các dòng sản phẩm của mình.

Honda công bố mẫu xe máy điện này có khả năng sản sinh mô-men xoắn 73 pound-feet từ động cơ làm mát bằng nước18 kW. Xe có trọng lượng chỉ 478 pound (khoảng 217 kg). Nhờ tích hợp công nghệ sạc nhanh tương thích chuẩn ô tô CCS2, xe có thể sạc từ 20% lên 80% dung lượng pin chỉ trong 30 phút.

Với phạm vi hoạt động 83 dặm (khoảng 134 km), WN7 hứa hẹn sẽ là một mẫu xe máy điện đáng giá, tương xứng với sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Honda CB500 Super Four (và CBR500R Four)

Tại triển lãm CIMAMotor ở Trùng Khánh, Trung Quốc, Honda gần đây đã giới thiệu hai mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 502 cc. Một trong số đó là CB500 Super Four.

Dù thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, mẫu naked bike này sở hữu thiết kế ấn tượng. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng công suất 80 mã lực, bộ ly hợp điện tử thế hệ thứ hai và thiết kế tân cổ điển cuốn hút.

Honda XL750 Transalp

XL750 Transalp đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Transalp và là mẫu xe địa hình (adventure) hạng trung đầu tiên của Honda sau nhiều năm. Dòng xe này có bề dày lịch sử là một trong những mẫu xe đua địa hình (rally-raid) phổ biến của Honda.

Dù Transalp không phải là một mẫu xe đua chuyên nghiệp, nó vẫn là một chiếc xe địa hình xuất sắc với nền tảng động cơ hoàn toàn mới. Kể từ khi ra mắt, mẫu xe đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì được đánh giá là một trong những mẫu xe địa hình hạng trung cân bằng và kinh tế nhất trong năm 2025.

Honda CBR650R với Bộ ly hợp điện tử (E-Clutch)

Honda CBR650R với Bộ ly hợp điện tử (E-Clutch). Ảnh: Honda.

CBR650R từ lâu đã nổi tiếng với tính linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong đô thị, trên đường đua, hoặc thực hiện các chuyến đi đường dài (touring).

Bộ ly hợp điện tử (E-Clutch) càng gia tăng tính thực dụng của xe, giúp việc di chuyển trong thành phố hoặc trên đường cao tốc trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, người lái vẫn có thể tự điều khiển bộ ly hợp khi cần tăng tốc mạnh mẽ. Mẫu xe này đã tạo ra đủ tiếng vang để thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Honda Africa Twin Adventure Sports ES

Điểm nổi bật của mẫu xe này là hệ thống treo bán chủ động Showa EERA, có khả năng tự động điều chỉnh theo nhiều điều kiện lái khác nhau. Động cơ song song kép mang lại hiệu suất đáng nể, kết hợp với độ tin cậy tuyệt đối và tùy chọn hộp số ly hợp kép (DCT).

Africa Twin Adventure Sports ES là chiếc xe hiếm hoi sở hữu sự kết hợp giữa tính linh hoạt, độ tin cậy, hệ thống treo điện tử và tùy chọn hộp số DCT trong cùng phân khúc giá.

Honda Valkyrie Rune

Valkyrie Rune là một ví dụ điển hình về việc Honda chấp nhận giảm thiểu lợi nhuận để trao quyền tự do sáng tạo tuyệt đối cho các nhà thiết kế.

Mẫu xe sở hữu thiết kế đột phá với nhiều chi tiết độc đáo như lưới tản nhiệt tích hợp, bình xăng liền khối, và hệ thống treo trước dạng liên kết đáy kéo.

Honda CBR600RR 2024

Honda CBR600RR 2024. Ảnh: Honda.

Khi Honda công bố CBR600RR mới, cộng đồng đam mê mô tô toàn cầu đã bày tỏ sự phấn khích. Xe mang lại hiệu suất cao hơn, khung gầm cải tiến và hệ thống điện tử tiên tiến.

Đáng tiếc, mẫu xe này đã không được bán tại thị trường Mỹ do các quy định khí thải nghiêm ngặt. Sự vắng mặt này đã gây ra nhiều tranh cãi trên Internet, đặc biệt Honda bị chỉ trích trên các diễn đàn là chưa quan tâm đúng mức đến thị trường Mỹ.

Honda CB1000 Hornet SP

Honda CB1000 Hornet SP là một chiếc mô tô naked bike đáng cân nhắc trong phân khúc. Xe sở hữu hiệu suất mạnh mẽ, mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm và có mức giá cạnh tranh so với các đối thủ như Triumph Street Triple RS hay KTM 990 Duke.

Không chỉ là chiếc mô tô phân khối lớn có giá thành hợp lý, CB1000 Hornet SP vẫn được trang bị nhiều tính năng cao cấp, chẳng hạn như phuộc Showa SFF-BP, giảm xóc Ohlins TTX36 và kẹp phanh Brembo Stylema.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Mỗi khi một mẫu xe thể thao phân khối lớn (Superbike) mới ra mắt, chắc chắn sẽ tạo nên làn sóng quan tâm trên mạng xã hội. Điều này đặc biệt đúng với CBR1000RR-R Fireblade SP thế hệ hiện tại. Đây là chiếc Fireblade mới nhất và cũng là chiếc Honda mạnh mẽ nhất hiện có, với công suất vượt ngưỡng 200 mã lực.

Honda tuyên bố động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng được phát triển từ RC213V thậm chí còn tạo ra dải vòng tua trung bình tốt hơn ở phiên bản 2025. Xe sở hữu nhiều tính năng hàng đầu, bao gồm phuộc Ohlins NPX Smart-EC, giảm xóc đơn Ohlins TTX36 S-EC3.0, kẹp phanh Brembo Stylema R và ống xả titan Akrapovic, tất cả được gói gọn trong một thiết kế tinh tế.

Honda RC213V-S. Ảnh: Honda.

Honda RC213V-S

RC213V-S chắc chắn là một trong những mẫu xe máy Honda được sưu tầm nhiều nhất từ trước đến nay. Đây là chiếc xe thể thao V4 đầu tiên của Honda sau nhiều năm, được thiết kế nhằm trở thành một bản sao MotoGP chân thực trên đường phố.

Theo Honda, khác biệt kỹ thuật duy nhất giữa chiếc xe này và xe đua RC213V là việc sử dụng lò xo cuộn trên van và hộp số thông thường dành cho xe thương mại, thay vì van khí nén và hộp số liền mạch của xe đua. Honda cũng trang bị cho xe lốp, đĩa phanh, má phanh, đèn và biển số xe tiêu chuẩn thương mại.