Xe máy điện Honda UC3 chốt lịch ra mắt tại Việt Nam, chạy 120 km/lần sạc

Dòng xe Honda UC3 sở hữu thiết kế tối giản, tinh tế với đường cong mềm mại, đuôi vòm đặc trưng và hệ thống đèn LED liền mạch lấy cảm hứng từ Honda WN7, ra mắt với 2 phiên bản và 3 màu sắc. Mô tơ điện tích hợp bánh sau đạt công suất 6.0 kW, vận hành ổn định, tốc độ tối đa 80 km/h, tăng tốc 0–20 m tương đương xe 160cc.

Pin LFP cố định của Honda UC3 đạt chuẩn IP67 và UNR136, dung lượng 3,174 kWh, bố trí dưới sàn xe giúp khoang cốp 26 lít rộng rãi, kèm hệ thống phanh tái sinh cho quãng đường di chuyển 120 km mỗi lần sạc. Honda UC3 trang bị phanh CBS, ba chế độ lái, chế độ hỗ trợ lùi, màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync®, cổng sạc phía trước và hộc để đồ tích hợp cổng USB-C. Xe đạt chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO, sạc nhanh 0–100% trong 4 giờ, 20–80% trong 2 giờ.

Honda UC3 dự kiến bán ra thị trường Việt Nam từ tháng 6/2026 tại HEAD xe điện, kèm chính sách mua lại và tân trang hấp dẫn, đảm bảo giá trị bền vững. Hiện giá xe chưa được chính thức công bố.

Cùng với sự ra mắt của Honda UC3, mẫu xe điện Honda CUV e cũng bắt đầu được áp dụng chính sách mới. CUV e là dòng xe điện thiết kế cao cấp, hai tông màu Đen – Trắng, động cơ mạnh mẽ và hai pin MPP tháo rời. Xe trang bị phanh CBS, ba chế độ lái, chế độ lùi, màn hình TFT 7 inch kết nối Honda RoadSync Duo®, khóa thông minh SMART Key và hộc đồ trước tích hợp USB-C.

Từ tháng 26/03/2026, HVN bổ sung chính sách bán xe CUV e: với hai gói lựa chọn, gồm bán kèm pin hoặc bán xe riêng kèm phí thuê pin. Honda triển khai hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin tại các HEAD và thành phố lớn, quản lý qua ứng dụng My Honda+, phục vụ cả Honda UC3 và các dòng xe tương lai.

Trạm sạc sử dụng chuẩn CHAdeMO 1.200 W, vận hành từ tháng 6/2026 dành cho UC3. Còn trạm đổi pin dành cho CUV e: vận hành từ tháng 4/2026, không phát sinh phí đổi pin. Mạng lưới trạm an toàn và tiện lợi giúp người dùng yên tâm, đồng thời xây dựng hạ tầng xã hội cho di chuyển bền vững.

Cho đến nay, Honda đã tung ra ít nhất 3 ấn phẩm xe máy điện chủ lực tại Việt Nam: ION e, CUV e, và UC3. Honda đang hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, phát triển song song động cơ ICE và điện hóa xe hai bánh. Do đó hãng này đang tiếp tục đầu tư vào hạ tầng năng lượng, hệ sinh thái và vòng tuần hoàn tài nguyên, lan tỏa “niềm vui tự do di chuyển” tới khách hàng và góp phần kiến tạo tương lai xanh, bền vững cho xã hội.