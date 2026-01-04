Honda chuẩn bị tung “quân bài chiến lược” ở phân khúc xe cổ điển

Được biết, Honda GB500 là một mẫu xe cổ điển được cho là lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng GB huyền thoại của thập niên 1980. Dù hãng xe Nhật Bản vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, việc mã dự án GB500 đã được đăng ký từ sớm cho thấy khả năng mẫu xe này bước vào giai đoạn phát triển thực tế là rất cao, thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng.

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất là khả năng Thái Lan sẽ trở thành trung tâm sản xuất chính của Honda GB500. Trong bối cảnh Honda hiện đang vận hành hệ thống nhà máy quy mô lớn tại Thái Lan, chuyên sản xuất và xuất khẩu các mẫu xe thuộc dòng 500 Series như CB500F, CBR500R, CL500, NX500 và Rebel 500, việc GB500 sử dụng chung nền tảng kỹ thuật sẽ giúp hãng tối ưu đáng kể chi phí đầu tư, logistics cũng như thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Với kinh nghiệm sản xuất lâu năm và năng lực xuất khẩu toàn cầu, Thái Lan được xem là lựa chọn hợp lý cả về mặt kỹ thuật lẫn chiến lược kinh doanh.

Việc sử dụng chung nền tảng 500 Series mang lại nhiều lợi thế rõ rệt cho GB500. Động cơ 471cc hai xi-lanh thẳng hàng không chỉ giúp rút ngắn quá trình nghiên cứu và phát triển, mà còn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cho phép Honda triển khai mẫu xe này tại các thị trường lớn như châu Âu mà không cần điều chỉnh quá nhiều về mặt kỹ thuật.

Xét về tiềm năng thị trường, GB500 được kỳ vọng sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong phân khúc mô tô retro hạng trung. Hiện nay, các mẫu xe khác của Honda như CB350, CL500 và Rebel đang đều có những thành công nhất định bởi nhu cầu của người sử dụng về những dòng xe mang phong cách hoài cổ.

Về lộ trình ra mắt, nhiều khả năng Honda sẽ giới thiệu phiên bản thương mại của GB500 vào đầu năm 2026. Không loại trừ khả năng hãng sẽ lựa chọn Nhật Bản là nơi ra mắt đầu tiên. Nếu được xác nhận, Honda GB500 sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa di sản thiết kế cổ điển của thập niên 80 và nền tảng kỹ thuật hiện đại của dòng 500 Series, đồng thời bổ sung một mảnh ghép quan trọng vào chiến lược phát triển sản phẩm mô tô phân khối hạng trung của Honda trong giai đoạn tới.