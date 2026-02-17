Ngắm xế nổ Honda GB350C nhập khẩu nguyên chiếc, giá hơn 132 triệu đồng

Honda GB350C mới có giá bán hấp dẫn 155.900 baht (132,7 triệu đồng) được nhập về thị trường Thái Lan được nhiều chào đón. Dòng xế nổ này được trang bị đầy đủ tiện ích hiện đại trong một diện mạo đậm chất hoài cổ.

GB là viết tắt của Great Britain – thể hiện rõ nguồn cảm hứng từ những mẫu mô tô xi-lanh đơn Anh Quốc thập niên 1950–1960, thời kỳ hoàng kim của phong cách café racer. Dòng chữ này cũng gợi nhắc tới giải đua huyền thoại Isle of Man TT – nơi từng truyền cảm hứng cho các mẫu GB đời đầu như Honda GB500 TT. Ký hiệu “C” đại diện cho Classical, nhấn mạnh thiết kế thấp, dài, cổ điển và sang trọng hơn bản tiêu chuẩn, khác biệt với phong cách scrambler của Honda GB350S.

Dù được sản xuất tại Nhật Bản và phân phối tại Thái Lan, nguồn gốc thành công của mẫu xe này lại bắt đầu từ Ấn Độ. Năm 2020, Honda ra mắt Honda H'ness CB350 để cạnh tranh trực tiếp với Royal Enfield Classic 350 và nhanh chóng gặt hái thành công nhờ thiết kế cổ điển kết hợp khả năng vận hành mượt mà. Nhận thấy tiềm năng lớn, nhà sản xuất xe máy Honda đã đưa mẫu xe này về Nhật năm 2021 dưới tên gọi GB350, hồi sinh dòng GB từng nổi tiếng trong thập niên 1980 với các mẫu như Honda GB250 Clubman.

Tại Thái Lan, xe được phân phối phiên bản “Made in Japan”. Thiết kế nổi bật với chắn bùn thép bản lớn trước sau, ốp phuộc cùng màu thân xe và đèn pha LED kiểu cổ điển, tái hiện trọn vẹn tinh thần mô tô thập niên 50.

GB350C trang bị động cơ 348cc, xi-lanh đơn, 4 thì, 4 van, làm mát bằng không khí, cho công suất 20 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 29 Nm tại 3.000 vòng/phút. Hành trình piston dài 90,5 mm giúp xe đạt lực kéo mạnh ở dải tua thấp, tạo nên âm thanh “tách… tách…” đặc trưng và cảm giác lái đầm chắc. Bộ cân bằng động cơ giúp vận hành êm ái, ổn định.

Về an toàn, xe được trang bị ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo và ly hợp hỗ trợ & chống trượt, mang lại khả năng vận hành mượt mà và an tâm trong mọi tình huống. Hiện chưa rõ GB350C sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam hay không. Đây rõ ràng là dòng xế nổ hoài cổ rất hấp dẫn. Tất nhiên, giá xe không phải rẻ, sẽ tạo ra sự kén khách.