Mazda ngừng sản xuất dòng xe SUV cỡ nhỏ CX-3

Sau hơn một thập kỷ được ra mắt, Mazda đã chính thức thông báo khai tử mẫu SUV cỡ nhỏ ăn khách của mình. Năm 2015, lần đầu tiên Mazda ra mắt CX-3 và mẫu xe này đang tiến gần đến hồi kết của cuối vòng đời. Trong thông báo mới nhất của Mazda tại Nhật Bản đăng tải trên website, CX-3 sẽ kết thúc tại thị trường nội địa trong tháng 2/2026.

Thông báo Mazda CX-3 dừng sản xuất chỉ đề cập đến thị trường Nhật Bản, tuy nhiên kế hoạch khai tử trên toàn cầu sẽ sớm diễn ra. Bởi lẽ CX-3 đã lạc hậu nếu kho với các mẫu xe SUV trong "gia đình" Mazda như CX-30, CX-50 hay CX-60.

Mazda sẽ ngừng sản xuất CX-3 tại Nhật Bản.

Việc Mazda ngừng sản xuất CX-3 tại Nhật Bản là tín hiệu cho thấy hãng xe Nhật đang cơ cấu danh mục sản phẩm ô tô phân khúc nhỏ gọn. Ngoài CX-3, chiếc hatchback Mazda2 được cho là sẽ bị khai tử vào tháng 6 năm nay.

CX-3 hay Mazda 2 bị khai tử không đồng nghĩa hãng xe Nhật sẽ bỏ qua phân khúc xe cỡ nhỏ. Mazda2 hoàn toàn mới lấy cảm hứng từ bản thiết kế Vision X-Compact Concept, dự kiến ra mắt vào năm 2027 với thiết kế và công nghệ hiện đại hơn.

Mazda CX-20 với cụm đèn pha được thiết kế sắc sảo sẽ thay thế cho dòng xe CX-3.

Bên cạnh đó, CX-3 sẽ sớm có phiên bản kế nhiệm, có thể tên gọi mới sẽ là "Mazda CX-20" với cụm đèn pha được thiết kế sắc sảo, có phần giống với CX-5 nhưng thân hình nhỏ và gọn hơn; thể hiện rõ yếu tố linh hoạt đặc trưng.

CX-3 là chiếc xe hấp dẫn trong dải sản phẩm Mazda, tuy nhiên từ khi có sự xuất hiện của CX-30, mẫu xe này dường như đã mất dần vị thế riêng. Đây là lúc Mazda nhìn lại và hoàn thiện dải sản phẩm xe cỡ nhỏ, nhằm gia tăng sức cạnh tranh so với các đối thủ.