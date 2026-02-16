Những thương hiệu ôtô gắn liền với loài ngựa

Một số hãng xe và các mẫu xe cụ thể sử dụng hình ảnh con ngựa để tượng trưng cho tốc độ, sức mạnh và di sản thông qua cả tên gọi và logo mang tính biểu tượng của chúng.

Ferrari

Logo con ngựa tung vó trên siêu xe Ferrari. Ảnh: Motor1

Thương hiệu siêu xe Italy nổi tiếng với logo ngựa tung vó: một con ngựa màu đen đứng bằng hai chân sau trên nền vàng. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1923.

Sau khi giành chức vô địch tại đường đua Savio, Ravenna, Enzo Ferrari - nhà sáng lập hãng - gặp nữ bá tước Paolina, mẹ của người anh hùng không quân Italy trong thế chiến thứ nhất, Francesco Baracca. Bà đề nghị Ferrari sử dụng hình ảnh con ngựa đang tung vó được sơn bên sườn chiếc máy bay chiến đấu của Baracca với lời nhắn biểu tượng đó sẽ mang lại cho Ferrari những điều may mắn.

Trở về sau chiến thắng, không do dự, Ferrari bắt tay vào thiết kế biểu tượng cho công ty mà ông ấp ủ từ lâu và lúc Scuderia Ferrari - một công ty chuyên bảo trợ và tổ chức các giải đua cho những tay đua nghiệp dư tại Modena - thành lập cũng là lúc logo mang hình con tuấn mã được giới thiệu lần đầu tiên.

Porsche

Logo của Porsche mang hình dáng chiếc khiên và chú ngựa ở trung tâm. Ảnh: Porsche

Logo của Porsche lấy huy hiệu của vùng đất Wurttemberg, phía Tây Nam nước Đức, làm nền. Huy hiệu Wurttemberg hình chiếc khiên, được chia làm bốn phần. Góc cao bên trái và góc thấp bên phải vẽ 3 chiếc sừng hươu truyền thống có từ thời "khai thiên lập địa". Phần còn lại là những sọc đỏ đen quen thuộc trên quốc kỳ nước Đức. Phía đỉnh huy hiệu phác họa dòng chữ Porsche.

Nằm tại trung tâm của logo Porsche là biểu tượng thành phố Stuttgart. Theo các chuyên gia ngôn ngữ, Stuttgart là cách nói rút gọn của từ gốc Stutengarten, dịch sang tiếng Anh là stud farm (trại ngựa giống). Biểu tượng và cái tên Stutengarten đã nói lên phần nào truyền thống của Stuttgart, nơi có những trang trại ngựa trù phú nằm dọc hai bên bờ sông Neckar.

Ford Mustang

Logo ngựa phía lưới tản nhiệt của Ford Mustang. Ảnh: J.D. Power

Mẫu xe cơ bắp được đặt tên theo loài ngựa hoang dã của Mỹ, với logo là hình ảnh một con ngựa phi nước đại. Đây là một trong những logo đặc trưng của một mẫu xe dễ nhận biết nhất trong lịch sử.

Biểu tượng con ngựa tượng trưng cho hiệu suất và sự tự do kể từ khi chiếc xe ra mắt năm 1964. Không giống như hình bầu dục màu xanh tiêu chuẩn của Ford, biểu tượng này được thiết kế để mang đến cho Mustang một bản sắc riêng biệt, đầy cá tính và nổi loạn.

Carlsson

Logo ngựa của hãng độ Carlsson trên một mẫu Mercedes. Ảnh: GTSpirit

Thương hiệu Carlsson là một nhà sản xuất phụ kiện độ xe của Đức, chuyên về các dòng xe Mercedes. Công ty được thành lập bởi hai anh em Rolf và Andreas Hartge vào năm 1989 và được đặt tên để vinh danh tay đua xe rally người Thụy Điển Ingvar Carlsson, người từng lái xe cho Mercedes vào những năm 1980.

Hãng độ Đức sử dụng hình ảnh con ngựa đang phi nước đại làm logo. Chú ngựa tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, sức mạnh, tính độc quyền và sự năng động.

Pegaso

Logo ngựa trên một mẫu xe của Pegaso. Ảnh: RM Sotheby's

Pegaso là một thương hiệu ôtô nổi tiếng của Tây Ban Nha (1946–1994), nổi tiếng với những chiếc xe thể thao cao cấp và xe tải hạng nặng. Dù tên thương hiệu được đặt tên theo Pegasus, con ngựa có cánh trong thần thoại Hy Lạp, logo lại thể hiện hình ảnh một con ngựa đang nhảy mà không có cánh. Nó được thiết kế để tượng trưng cho tốc độ, sức mạnh và sự tự do.

Kamaz

Logo ngựa trên xe tải Kamaz. Ảnh: Turkmenportal

Hình ảnh con ngựa trong logo của Kamaz (hãng xe Nga) tượng trưng cho sức mạnh, sự nhanh nhẹn và sức bền - những phẩm chất thiết yếu cho các dòng xe mạnh mẽ của hãng, vốn nổi tiếng với khả năng vượt qua những địa hình khó khăn.

Ngoài vị thế là hãng sản xuất xe tải hàng đầu Nga, Kamaz còn nổi tiếng với sự thống trị tại giải đua Dakar Rally khắc nghiệt, một cuộc đua sức bền địa hình đầy thử thách, nơi các xe tải của hãng đã giành được nhiều danh hiệu, củng cố hình ảnh về "ngựa thồ" bền bỉ và đáng tin cậy.

Baojun

Logo cũ (trái) và hiện nay của hãng xe Trung Quốc Baojun. Ảnh: 1000logos

Baojun, một liên doanh giữa General Motors và SAIC Motor, sử dụng logo hình con ngựa. Tên thương hiệu Baojun trong tiếng Trung nghĩa là ngựa quý.

Hình ảnh con ngựa được sử dụng để truyền tải các giá trị thương hiệu về sự nhanh nhẹn, sức mạnh, tự do và khát vọng đến thế hệ người mua xe trẻ tuổi tại Trung Quốc.

Logo ban đầu, được sử dụng từ khoảng năm 2010, có hình ảnh một con ngựa màu bạc rõ nét hơn bên trong một chiếc khiên. Vào tháng 1/2019, hãng ra mắt logo mới cho các dòng xe cao cấp hơn, hiện đại hơn (như SUV RS-5). Biểu tượng được cập nhật này là hình ảnh tối giản, trừu tượng và hình học của đầu ngựa, được thiết kế trông giống như một viên kim cương được cắt gọt.

Eicher

Logo ngựa trên một mẫu xe tải Eicher. Ảnh: Team-BHP

Eicher (Ấn Độ) - công ty mẹ của hãng xe máy Royal Enfield - sử dụng hình bóng trắng của một con ngựa trên nền bầu dục hoặc huy chương màu đỏ nằm ngang. Logo xuất hiện trên các dòng xe tải, xe buýt và máy kéo Eicher.