Ra mắt xế nổ Royal Enfield Classic 650 bản kỷ niệm màu vàng đỏ tuyệt đẹp

Royal Enfield đã chính thức trình làng phiên bản đặc biệt của mẫu xế nổ cổ điển mang tính biểu tượng Classic 650 tại triển lãm EICMA 2025.

Đây là phiên bản đánh dấu cột mốc 125 năm hình thành và phát triển của thương hiệu Royal Enfield trong lĩnh vực xe hai bánh. Mẫu xe đặc biệt này mang tên Classic 650 125th Anniversary Edition, là lời tri ân sâu sắc tới di sản rực rỡ của Royal Enfield kể từ năm 1901.

Vẫn giữ nguyên phong dáng cổ điển vượt thời gian của dòng cổ điển (Classic), chiếc xe nổi bật với bình xăng hình giọt nước và đèn pha kiểu nacelle đặc trưng. Tuy nhiên, điểm khiến phiên bản kỷ niệm này thực sự khác biệt là lớp sơn “Hypershift” độc quyền – có khả năng thay đổi linh hoạt giữa các tông đỏ và vàng tùy theo ánh sáng và góc nhìn. Hiệu ứng màu sắc chuyển động này mang đến cho Classic 650 diện mạo sống động, đầy cuốn hút.

Tôn thêm nét sang trọng là huy hiệu kỷ niệm 125 năm được dập nổi màu vàng trên bình xăng – biểu tượng cho bề dày lịch sử và sức hút toàn cầu của Royal Enfield. Bên cạnh đó, khối động cơ màu đen, ống xả đen và vành nan hoa đen tạo nên tổng thể tương phản tinh tế, đậm chất cổ điển mà vẫn hiện đại. Yên xe chần bông hai tông màu góp phần hoàn thiện vẻ ngoài tinh xảo của phiên bản đặc biệt này.

Về sức mạnh, Classic 650 125th Anniversary Edition vẫn giữ nguyên cấu hình của các phiên bản tiêu chuẩn, trang bị động cơ hai xi-lanh song song 648cc, sản sinh công suất 47 mã lực và mô-men xoắn 52,3 Nm, kết hợp cùng hộp số 6 cấp mượt mà – mang lại trải nghiệm lái đặc trưng, đậm chất Royal Enfield.