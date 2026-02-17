Đánh giá VinFast VF7 bản Plus sau 10.000km đầu tiên

Sau gần một năm sử dụng, mẫu C-SUV thuần điện nhà VinFast đã thuyết phục được anh Nguyễn Ngọc Trai (P. An Khánh) nhờ trải nghiệm lái khác biệt, hệ thống ADAS và trang bị đáng tiền. Hiện đang kinh doanh vật liệu xây dựng, anh Nguyễn Ngọc Trai (37 tuổi, TP.HCM) vốn dành nhiều tình yêu cho những mẫu xe 4 bánh.

Hiện ở nhà anh còn mẫu xe Toyota Innova Cross, Ford Ranger nhưng xe điện luôn được anh ưu tiên dùng hằng ngày. Chiếc VF e34 là mẫu xe điện đầu tiên của gia đình anh. Tới năm ngoái, sau vài lần lái thử VF 7 tại các sự kiện của VinFast, anh phải lòng khả năng tăng tốc đầy phấn khích của mẫu xe này và có ý định mua. Quyết định của anh nhận được cái gật đầu từ vợ - người đã ưng VF 7 vì thiết kế. Đến nay, chiếc VF 7 của anh Trai đã lăn bánh gần 10.000 km.

VinFast VF 7 ra mắt công chúng toàn cầu trong khuôn khổ của triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022.

Mua xe vì thiết kế độc đáo và thu hút ánh nhìn.

Trước đây, khi sử dụng VF e34, anh Trai đã ghi nhận khả năng tiết kiệm chi phí từ tiền sạc điện đến tiền bảo dưỡng của xe điện. Đến khi sử dụng VF 7, anh cũng gần như không tốn tiền sạc do đã trang bị hệ thống điện mặt trời tại nhà. Lúc bắt đầu được hưởng quyền lợi miễn phí 100% chi phí sạc tại các trạm công cộng từ 1/7/2025, anh càng thoải mái sử dụng vì có thể sạc ở bất kỳ đâu mà không tốn tiền.

Đặc biệt, sau gần một năm trải nghiệm, anh Trai đánh giá cao khả năng vận hành của VinFast VF 7, trong đó hệ thống treo đa điểm là điểm cộng lớn. Xe đi rất êm và có khả năng hấp thụ dao động tốt.

VinFast VF 7 được chắp bút bởi xưởng thiết kế Torino Design (Italy) với ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng".

Bên cạnh đó, anh Trai đánh giá khung gầm của VinFast VF 7 chắc chắn hơn nhiều so với những chiếc xe từng sử dụng. Người dùng này đặc biệt ấn tượng với khả năng ổn định thân xe của VF 7. “Đợt lái thử VF 7 trong nhà máy của VinFast, tôi có đánh lái gấp để chuyển làn ở tốc độ 120 km/h, nhưng xe vẫn nhanh chóng ổn định”, anh chia sẻ thêm.

“VinFast VF 7 có điểm theo tôi là hơn cả xe phân khúc trên. Đó là khả năng cách âm và hệ thống ADAS. ADAS trên VF 7 hoạt động hiệu quả và cảnh báo tốt”, anh Trai chia sẻ và lấy ví dụ về một lần đánh xe vào nhà nhưng lỡ chân đạp quá ga, xe vọt mạnh lên và đến sát tường khoảng 15 cm là tự động phanh lại.

VinFast VF 7 có kích thướt dài x rộng x cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm).

Bên cạnh hệ thống ADAS, trần kính toàn cảnh cũng là lý do anh quyết định mua bản cao nhất của VF 7. Anh nhận định: “Tôi thích xe có trần kính toàn cảnh vì trang bị này khiến không gian nội thất có cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều”.

Vị khách hàng cũng hài lòng với hệ thống điều hòa trên VF 7. Qua một thời gian sử dụng, anh nhận thấy tính năng sưởi của VinFast VF 7 “xịn” hơn mẫu xe cũ. Điều hòa của xe cũng có khả năng làm lạnh sâu và nhanh.

Sử dụng xe điện giúp bảo vệ môi trường.

Ngoài những trải nghiệm tốt về khả năng vận hành và trang bị, anh Trai còn đánh giá cao độ ổn định của VF 7 trong quá trình sử dụng. “Thỉnh thoảng, mỗi lần cập nhật phần mềm, tôi lại thấy xe có tính năng mới hoặc cải thiện các tính năng cũ. Hiện tại, xe hoạt động ổn định và rất đáng tin cậy”, anh cho biết.

Đồng thời, người dùng này cũng có nhiều trải nghiệm tốt khi bảo dưỡng, làm dịch vụ tại các xưởng chính hãng bởi nhân viên phục vụ nhiệt tình. Anh thường đặt lịch trước để chủ động hơn. Hiện tại, mạng lưới của hãng xe Việt có khoảng 300 xưởng dịch vụ.

Khoang nội thất VinFast VF 7 mang đến cảm nhận về sự sang trọng, cao cấp với lối thiết kế tối giản.

VinFast VF 7 Plus trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực và dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Thực tế, với nhiều năm sử dụng ôtô xăng/dầu, việc chuyển đổi sang một phương tiện xanh có thể xem là bước ngoặt lớn đối với anh Trai, đặc biệt ở thời điểm 2021 khi anh mua VF e34, xe điện chưa phổ biến như hiện tại. Quyết định ấy vừa thể hiện niềm tin vào thương hiệu Việt, vừa thỏa mãn đam mê cá nhân.

“Tôi mê xe điện từ rất lâu rồi và luôn xác định Việt Nam cứ sản xuất xe điện là nhất định mua, không cần suy nghĩ nhiều”, anh Trai kể. Do đó, khi VinFast VF e34 chính thức ra mắt, anh đã sẵn sàng tiên phong trải nghiệm, sau đó còn mua thêm xe máy điện và nay là VF 7.

VinFast VF 7 có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi.

Nói về tổng thể trải nghiệm với VinFast, anh Trai khẳng định: “Chính sách hậu mãi và bảo hành là những điểm mạnh của VinFast, nhưng thứ giữ chân được người dùng vẫn là chất lượng sản phẩm. Đã đi xe điện rồi là không quay về sử dụng xe xăng được nữa”.