Ra mắt Yamaha PG-1 2026 mới, giá từ 46,5 triệu đồng

Cụ thể, tại Malaysia, Yamaha PG-1 phiên bản 2026 chính thức ra mắt với hai màu sơn mới: Đen Cổ Điển và Xanh Da Trời. Giá bán lẻ đề xuất vẫn được giữ nguyên như năm 2024 ở mức RM6,998 (khoảng 46,5 triệu đồng).

PG-1 sử dụng động cơ xi-lanh đơn 114 cc, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (EFI). Kết hợp cùng hộp số 4 cấp ly hợp ly tâm, xe sản sinh công suất 9.0 PS tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9.5 Nm tại 5.500 vòng/phút — đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Xe trang bị bộ mâm nan hoa 16 inch đi cùng lốp có săm kích thước 90/100 cho cả trước và sau. Hệ thống phanh gồm đĩa thủy lực đơn phía trước và phanh tang trống cơ khí phía sau; ABS không được trang bị.

Thiết kế của PG-1 hướng đến khả năng cá nhân hóa với yên xe tách rời cho người lái và hành khách, chiều cao yên 795 mm tạo tư thế ngồi thoải mái. Phía trước là phuộc ống lồng, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trọng.

PG-1 có trọng lượng 107 kg, bình xăng dung tích 5,1 lít. Bảng đồng hồ analog hiển thị đầy đủ thông tin vận hành cơ bản, cùng các tiện ích như chân chống giữa và hệ thống khởi động điện, mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hàng ngày.