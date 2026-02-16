Honda ra mắt LEAD 125 hoàn toàn mới

Nhà sản xuất xe máy Honda vừa tung ra Honda LEAD 125 hoàn toàn mới nhằm đem lại trải nghiệm mới cho người hâm mộ tại thị trường Thái Lan.

Mẫu xe được làm mới phần đầu theo hướng thể thao, thanh lịch và hiện đại hơn, đi kèm bốn màu sắc mới ấn tượng cùng hệ thống phanh ABS, tăng thêm sự tự tin khi vận hành.



LEAD 125 có 2 phiên bản: Phiên bản ABS có giá niêm yết 67.000 baht (55,94 triệu đồng) với màu Đen và Xám; Phiên bản CBS có giá niêm yết 62.000 baht (51,77 triệu đồng), với hai màu tùy chọn gồm màu Đen-Trắng và Đen

Về vận hành, xe trang bị động cơ 125cc 4 van eSP+, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên tới 52,6 km/lít. Hệ thống ABS giúp hạn chế khóa bánh khi phanh gấp, nâng cao độ an toàn trong phố đông.

LEAD 125 mới còn sở hữu loạt tiện ích hiện đại: Honda SMART Key, đồng hồ đa chức năng hình chữ V hiển thị rõ ràng mức tiêu hao nhiên liệu và nhắc lịch thay dầu, cổng sạc USB, hộc chứa đồ tiện dụng, bình xăng đặt phía trước thuận tiện cùng cốp U-Box dung tích lớn 37 lít tích hợp đèn LED dưới yên — đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố.