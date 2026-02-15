Loạt xe số “ngon - bổ - rẻ”: Lựa chọn thực dụng cho nhu cầu di chuyển hằng ngày

Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, kết cấu đơn giản, xe số mang đến sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị lẫn khu vực ngoại ô. Ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vặt, dễ bảo dưỡng và sửa chữa giúp dòng xe này tiếp tục được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn. Với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe số giá phải chăng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày, dưới đây là những cái tên đáng cân nhắc trên thị trường hiện nay.

Honda Wave Alpha

Được xem là “xe số quốc dân”, Honda Wave Alpha từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng Việt khi tìm mua xe máy số giá rẻ. Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, các đường nét thể thao phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Khung sườn chắc chắn cùng dàn áo hoàn thiện tốt mang lại độ bền cao trong quá trình sử dụng.

Wave Alpha được trang bị động cơ xy-lanh đơn dung tích 110cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 6,12 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tròn 4 cấp, vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Việc vẫn dùng bộ chế hòa khí giúp Wave Alpha dễ sửa chữa, bảo dưỡng – một ưu điểm lớn với người dùng thường xuyên di chuyển ở khu vực xa trung tâm.

Yamaha Sirius

Yamaha Sirius ghi điểm nhờ thiết kế thể thao, trẻ trung cùng bảng màu đa dạng, đáp ứng nhiều gu thẩm mỹ khác nhau. Hiện mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản gồm Sirius và Sirius FI.

Phiên bản Sirius sử dụng động cơ xy-lanh đơn dung tích 110,3cc, làm mát bằng không khí và dùng chế hòa khí, cho công suất tối đa 5,9 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,0 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Trong khi đó, Sirius FI được trang bị động cơ dung tích 113,7cc, công suất tối đa 6,4 kW tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hệ thống phun xăng điện tử giúp xe có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 1,65 lít/100 km theo công bố của hãng.

Cả hai phiên bản đều có nhiều tùy chọn như vành đúc hoặc nan hoa, phanh đĩa hoặc phanh tang trống, mang đến sự linh hoạt trong lựa chọn cho khách hàng. Giá bán Yamaha Sirius hiện dao động từ 18,9 đến 24,5 triệu đồng.

Honda Blade 110

Nằm ở phân khúc nhỉnh hơn Wave Alpha, Honda Blade 110 vẫn được xếp vào nhóm xe số giá rẻ với mức giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng. Mẫu xe sở hữu thiết kế thể thao mạnh mẽ, cùng nhiều tùy chọn về vành xe, hệ thống phanh và màu sắc.

Honda Blade 110 sử dụng động cơ xy-lanh đơn dung tích 109,1cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 6,18 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,65 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hộp số tròn 4 cấp giúp xe vận hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện giao thông hằng ngày.

SYM Angel 110

Với mức giá khoảng 17,7 triệu đồng, SYM Angel 110 là một trong những mẫu xe số giá rẻ đáng chú ý trên thị trường. Xe có thiết kế thể thao với các đường nét sắc sảo, đồng thời được trang bị nhiều tiện ích như hộc chứa đồ phía trước và cốp dưới yên đủ để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu.

SYM Angel 110 được trang bị động cơ xy-lanh đơn dung tích 110cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 5,3 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 7,45 Nm tại 5.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tròn 4 cấp, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình.