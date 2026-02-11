Honda Click 125 2026 ra mắt, gia tăng sức hút nhờ loạt trang bị hiện đại

Là mẫu tay ga thể thao phổ thông, Click 125 hay còn gọi là Vario 125 là mẫu xe rất được ưa chuộng tại thị trường Đông Nam Á. Và nhà sản xuất Nhật Bản cũng rất tích cực trong việc cải tiến mẫu xe này nhằm duy trì sức hút với khách hàng.

Mới đây tại thị trường Philippines, Click 125 đã được cập nhật phiên bản 2026 với việc bổ sung phiên bản Smart Edition bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn Standard. Điều này giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn để phù hợp với nhu cầu hoặc sở thích cá nhân.

Click 125 2026 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ tạo hình thể thao đặc trưng với các đường nét góc cạnh, thân xe gọn gàng và tư thế lái linh hoạt, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Kết cấu khung sườn, kích thước và tỷ lệ thân xe gần như tương đồng hoàn toàn với Vario 125. Tuy nhiên, phiên bản bán tại Philippines được bổ sung thêm gương phản quang ở khu vực chắn bùn sau nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bắt buộc, tạo nên một khác biệt nhỏ nhưng dễ nhận biết.

Honda phân phối Click 125 2026 với hai phiên bản: bản Standard sử dụng chìa khóa cơ truyền thống kết hợp khóa từ, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, trong khi phiên bản Smart Edition được trang bị hệ thống Honda Smart Key System, tăng cường mức độ tiện lợi và an toàn khi sử dụng. Sự khác biệt giữa hai phiên bản không chỉ nằm ở công nghệ mà còn thể hiện rõ qua phong cách màu sắc, với bản tiêu chuẩn sử dụng sơn bóng mang hơi hướng thể thao, còn bản cao cấp sử dụng sơn mờ tạo cảm giác cao cấp và hiện đại hơn.

Trang bị trên Click 125 2026 vẫn được đánh giá cao trong phân khúc. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết như tốc độ, mức tiêu thụ nhiên liệu và quãng đường. Hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động khi di chuyển hằng ngày.

Xe tay ga thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ xy-lanh đơn dung tích 125cc, công nghệ eSP, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 8,26 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.000 vòng/phút. Hệ thống phanh kết hợp CBS tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, giúp phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau một cách hợp lý, nâng cao độ an toàn trong điều kiện giao thông đô thị.

Honda Click 125 được bán tại Philippines với giá bán khởi điểm 82.400 peso - khoảng 36,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.