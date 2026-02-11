Bộ ba xe máy điện giá hơn 20 triệu đồng đáng mua năm 2026

Honda ICON e:

Honda ICON e: có giá niêm yết 26,8 triệu đồng, chưa bao gồm pin. Hiện nhiều đại lý đang bán mẫu xe này ra kèm theo khuyến mãi 5 triệu đồng. ICON e: sử dụng pin Lithium-ion cao cấp đạt chuẩn chống nước IP67, có thể tháo rời và sạc linh hoạt trực tiếp trên xe hoặc mang pin ra ngoài sạc. Xe có pin vỏ hợp kim nhôm nhẹ và chắc chắn, có tay nắm cao su, đèn báo trạng thái, sạc an toàn khi ngủ và chỉ mất 3,5 giờ để sạc từ 25% lên 75%.

Xe sở hữu thiết kế cao cấp, nhỏ gọn, trẻ trung, phù hợp vóc dáng người Việt, nổi bật với nhiều màu sắc thể thao và logo biểu tượng tối giản. Cụm đèn sau liền khối, mặt đồng hồ LCD hiện đại hiển thị đầy đủ thông tin giúp người lái quan sát dễ dàng.

Động cơ điện tích hợp bánh sau công suất khoảng 1,5 kW, có hai chế độ lái Tiêu chuẩn và ECO, trong đó ECO giúp tiết kiệm pin và tăng quãng đường thêm khoảng 15%. Xe được trang bị hệ thống đèn LED cao cấp luôn sáng, phanh kết hợp CBS và thiết kế tổng thể tối ưu cho tư thế lái an toàn, thoải mái. Các tiện ích gồm hộc đồ trước có cổng sạc USB, cốp rộng 26 lít và hệ thống khóa đa chức năng tiện lợi, an toàn cho người dùng.

VinFast EvoGrand

EvoGrand có 5 tùy chọn màu sắc gồm Trắng ngọc trai, Đen nhám, Xanh Oliu, Đỏ tươi và Vàng cát. Xe có thời gian sạc tiêu chuẩn từ 0–100% khoảng 6 giờ 30 phút, sử dụng pin LFP bền bỉ và an toàn.Sức mạnh của EvoGrand đến từ khối động cơ Inhub công suất 2250W cho tốc độ tối đa 70 km/h (với 1 người 65 kg). Quãng đường di chuyển đạt khoảng 134 km cho mỗi lần sạc và có thể tăng mạnh khi lắp thêm pin phụ.

Xe hỗ trợ cấu hình pin kép với pin chính đặt dưới sàn để chân và pin phụ trong cốp, giúp nâng tổng hành trình lên tới 262 km.Hệ thống giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc đôi phía sau kết hợp phanh đĩa trước, phanh cơ sau mang lại khả năng vận hành ổn định.

Xe nặng khoảng 92 kg (110 kg khi lắp pin phụ), khoảng sáng gầm 133 mm, đèn Full LED hiện đại và cốp rộng 35 lít đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Dòng xe điện EvoGrand hiện có giá niêm yết là 22,8 triệu đồng.

VinFast Feliz 2025

VinFast Feliz 2025 là xe máy điện 2 pin LFP tiên tiến, cho quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc theo điều kiện tiêu chuẩn. Xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h, tăng tốc 0–50 km/h trong chưa đến 16 giây nhờ động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.800 W.

Thiết kế kế thừa phong cách thanh lịch, tối giản của Feliz S, phù hợp môi trường đô thị và vận hành ổn định trên nhiều địa hình với bánh xe 14 inch. Hệ thống pin của Feliz gồm 1 pin cố định dưới sàn và 1 pin phụ đặt trong cốp, linh hoạt nâng cấp để gấp đôi năng lượng và hiệu suất.

Feliz 2025 đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, kết hợp đèn LED Projector toàn phần, phanh an toàn và phanh tái sinh giúp tăng quãng đường và tuổi thọ pin.Cốp xe dung tích lớn 34 lít thuận tiện chứa đồ cá nhân, cùng thời gian sạc tiêu chuẩn khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%. Xe có nhiều lựa chọn màu sắc hiện đại và được niêm yết giá 26,9 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm VAT, 1 pin và 1 bộ sạc.