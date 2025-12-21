Mô tô gây "thương nhớ" với thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại

Lấy cảm hứng từ di sản lâu đời của AJS, JFT-125 kết hợp thiết kế scrambler cổ điển với công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm lái linh hoạt, thoải mái và đầy hứng khởi trên mọi cung đường. Đây là chiếc xe được thiết kế để người lái vừa linh hoạt trên đường phố, vừa sẵn sàng phiêu lưu trên các cung đường ngoại ô, đồng thời vẫn nổi bật nhờ phong cách bắt mắt và các chi tiết cao cấp.

Về sức mạnh, JFT-125 trang bị động cơ 125cc DOHC làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa là 9,5 kW, kết hợp với trục cân bằng và hộp số 6 cấp để mang lại cảm giác vận hành mượt mà, kiểm soát tự tin. Hệ thống treo trước dạng upside-down với càng hợp kim chịu lực, kết hợp giảm xóc sau đơn có thể điều chỉnh và gắp sau bằng hợp kim anodized giúp xe ổn định trên mọi địa hình, đồng thời đảm bảo sự thoải mái cho người lái.

Những chi tiết tinh tế như bánh xe hợp kim anodized, ống xả bằng thép không gỉ gia công hàn TIG cao cấp, xích O-ring vàng bền bỉ và yên bánh mỳ cong nhẹ, êm ái. Xe được thiết kế hướng đến người lái với tay lái hợp kim thuôn, cần số điều chỉnh được, cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin quan trọng. Hệ thống phanh kết hợp CBS mang lại lực phanh cân bằng và an toàn, trong khi chân chống giữa và chân chống bên giúp việc đỗ xe và bảo dưỡng trở nên thuận tiện.

JFT-125 còn cung cấp tùy chọn phụ kiện như thùng hành lý, chắn bùn hay lưới cố định hàng hóa, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người lái. Xe dự kiến có mặt tại các đại lý ở Anh vào cuối tháng này, với mức giá 3.299 bảng Anh (khoảng 116 triệu đồng) và ba tùy chọn màu sắc nổi bật: JFT Orange, JFT Black và JFT Red.