Mô tô phân khối lớn tông xe máy ở Hà Nội, 2 người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 15/10, tại đường Trịnh Văn Bô (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã xảy ra vụ một tai nạn giao thông giữa hai xe máy. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao đã va chạm mạnh với xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha chở hai người.

Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe Honda Wave Alpha bị hất văng xuống đường, bị thương nặng, trong đó có một người đứt lìa chân. Người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn bị xây xát nhẹ, hai phương tiện đều hư hỏng nặng.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết chiếc mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao, chỉ vài giây sau khi nghe tiếng động cơ xe đã nghe tiếng va chạm mạnh và thấy người bị hất văng ra xa.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.