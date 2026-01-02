Benelli TNT 550: Mẫu naked-bike mới khiến thị trường "dậy sóng"

Hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc Qianjiang Motorcycle Group (QJMotor), Benelli đã tạo dựng danh tiếng với dòng xe thể thao như Tornado 550, và mẫu mô tô TNT 550 mới thừa hưởng nhiều đặc điểm từ người anh em này, đặc biệt là về động cơ.

Benelli trang bị cho TNT 550 khối động cơ xy lanh đôi tổng dung tích 554cc. Khối động cơ này sản sinh công suất 56 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 54 Nm tại 5.500 vòng/phút. TNT 550 còn hỗ trợ hai chế độ lái Normal và Sport cho khả năng di chuyển linh hoạt.

Xe vẫn giữ khung sườn dạng ống thép trellis đặc trưng của Benelli, kết hợp phuộc trước hành trình ngược 41mm phía trước có thể điều chỉnh nén, hồi và tải trước. Hệ thống giảm xóc monoshock phía sau cũng cho phép điều chỉnh tải trước và hồi, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá.

Hệ thống phanh trang bị đĩa bán nổi 320mm phía trước kết hợp heo bốn piston radial, cùng đĩa sau 260mm. Đi kèm đó là bộ vành hợp kim nhôm 17 inch và lốp Pirelli Angel GT II. Đồng thời xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) tiêu chuẩn, có thể tắt theo nhu cầu, cùng ABS tùy chỉnh.

Xe sử dụng cụm đồng hồ TFT 5 inch tích hợp định vị, Bluetooth và kết nối Wi-Fi mang đến trải nghiệm công nghệ hiện đại, phù hợp với nhu cầu di chuyển và giải trí của người dùng. Mẫu TNT 550 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường trong năm 2026, bao gồm cả phiên bản dành cho người lái A2. Thông tin chi tiết về giá bán và các phiên bản sẽ được công bố sau.