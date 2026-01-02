Tân binh Benelli BKX 125 gây sốt nhờ trang bị khủng, giá hợp lý

Hiện tại, Benelli đã đưa tới thị trường khá đa dạng các mẫu mô tô ở nhiều phân khúc khác nhau, và mới đây nhất là mẫu BKX 125. Đây là mẫu xe dành cho người lái trẻ và những ai tìm kiếm một chiếc xe linh hoạt, dễ điều khiển nhưng vẫn giữ phong cách adventure đặc trưng.

BKX 125 được thiết kế tại Benelli Style Center ở Pesaro, Ý, với triết lý “đơn giản – mềm mại – tinh gọn”, chú trọng từng chi tiết nhỏ để tạo tổng thể hài hòa và hiện đại. Cụm đèn trước tích hợp cả đèn định vị ban ngày, trong khi đèn phanh phía sau được tích hợp cùng xi-nhan, mang lại thiết kế gọn gàng, liền mạch.

Xe sử dụng khung sườn trellis bằng thép, kết hợp phuộc trước 41mm có thể điều chỉnh hoàn toàn tải trước, nén và hồi. Giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước và hồi, kết nối với gắp sau thông qua cơ cấu liên kết, đảm bảo xe vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình.

BKX 125 được trang bị bộ vành nan hoa 19 inch và 17 inch lần lượt cho phía trước và sau. Cùng với đó là lốp đa dụng cho khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau của người sử dụng.

Trái tim của BKX 125 là động cơ đơn xy-lanh 125cc làm mát bằng chất lỏng, đạt chuẩn Euro5+. Động cơ này sản sinh 14,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 12Nm tại 7.000 vòng/phút, phù hợp với phân khúc A1 dành cho người mới lái.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước 280mm với heo bốn piston radial và đĩa sau 240mm kèm heo piston đơn nổi, đảm bảo khả năng kiểm soát an toàn ở mọi điều kiện. Chiều cao yên 860mm và khoảng sáng gầm 233mm giúp người lái dễ dàng điều khiển. Bình xăng dung tích 12 lít cho phép di chuyển dài hơn mà không phải tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Benelli BKX 125 có giá 3.499 bảng Anh (khoảng gần 124 triệu đồng) và có bốn màu tùy chọn: Nordic White, Cement Grey, Avio Blue và Dune Sea. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc adventure bike nhỏ gọn, hiện đại, dễ tiếp cận và đầy phong cách.