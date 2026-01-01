CFMoto 800MT ES trình làng - "ngựa chiến" mới với nhiều trang bị khủng

Đây là phiên bản nâng cấp của dòng 800MT Touring, nổi bật với hệ thống giảm xóc điều chỉnh điện tử toàn phần, phát triển hợp tác cùng KYB, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái tối ưu trên nhiều điều kiện địa hình.

Hệ thống giảm xóc điện tử trên 800MT ES được thiết kế để tự động thích ứng với địa hình, tải trọng và phong cách lái, giúp xe duy trì sự ổn định và thoải mái tối đa. Hệ thống giảm xóc trước dạng USD có hành trình 160mm, trong khi giảm xóc sau monoshock có hành trình 150mm. Đi kèm với đó là hệ thống kiểm soát ổn định Bosch và bốn chế độ lái, mang đến khả năng vận hành linh hoạt trên đường phố lẫn các cung đường dài.

Về sức mạnh, CFMoto 800MT ES sử dụng khối động cơ hai xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 799cc, giống như phiên bản Touring. Động cơ này cho công suất ước tính 89,8 mã lực tại 9.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 55,3 Ib-ft tại 8.000 vòng/phút, đủ mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu touring tầm trung.

Hệ thống phanh của xe tiếp tục được cung cấp bởi J.Juan, với đĩa đôi 320mm phía trước, kết hợp heo phanh bốn piston gắn ngang, và đĩa đơn 260mm phía sau. Xe còn được trang bị Bosch Cornering ABS và kiểm soát lực kéo, đảm bảo an toàn tối đa trong mọi tình huống vận hành.

Cụm đồng hồ TFT 8 inch hiển thị đầy đủ thông tin cho người lái, trong khi hệ thống chiếu sáng LED hiện đại chiếu sáng toàn diện. Xe có hai tùy chọn màu sắc: Neptune Blue và Nebula White, đi kèm bình xăng dung tích 19 lít. Trọng lượng khô của 800MT ES được công bố là 231kg, giúp cân bằng giữa sự ổn định và linh hoạt.

CFMoto hiện chưa công bố giá bán và thời điểm chính thức có mặt trên thị trường. Trước đó, hãng cũng đã giới thiệu mẫu đầu bảng 1000MT-X tại triển lãm EICMA vào tháng 11. Với sự bổ sung 800MT ES, CFMoto tiếp tục khẳng định tham vọng mở rộng dòng xe touring phiêu lưu, mang đến lựa chọn hiện đại, tiện nghi và mạnh mẽ cho các tín đồ đam mê đường dài.